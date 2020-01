HPE varuje své zákazníky před nedostatkem CPU Intel v celém roce 2020

Kdyby původní předpoklady Intelu vyšly, pak dnes by již dávno dokázal uspokojit poptávku po svých procesorech, jak sliboval ještě v roce 2018. Ovšem nedostatek jeho procesorů se rozebírá už více než rok a půl a dle HPE to vypadá, že potrvá ještě po celý tento rok. Společnost HPE přitom pochopitelně mluví zvláště o serverových procesorech, jejichž výroba má u Intelu přirozeně tu nejvyšší prioritu, neboť jde o produkty pro důležité a konzervativní zákazníky, které jsou navíc obvykle velice drahé, takže přináší i vysoké zisky v poměru k prodaným kusům. Na druhé straně stojí levná Pentia či Celerony, jejichž výrobu dal Intel už dávno na vedlejší kolej.

Konkrétně zde můžeme jmenovat procesorovou rodinu Cascade Lake, v jejímž případě bude nedostatek dle HPE pocítěn a to tak naléhá na zákazníky, aby zvážili možnost využití "alternativních procesorů", jež jsou k dispozici. Zde by asi každého ihned napadlo AMD a EPYC, ovšem ve skutečnosti se tím dle serveru Tom's Hardware míní generace Skylake-SP z roku 2017. Tyto starší procesory jsou totiž stále k dispozici v hojnějších počtech než novější Cascade Lake, jejichž výroba prý stále ještě najíždí. Nicméně jde v obou případech o platformu Grantely a zákazníci dostanou velice podobný výkon, pokud nebudou zrovna prahnout po DLBoost.

Je ovšem logické, že se tím zvyšují také šance na to, aby se další zákazníci poohlédli právě po tom, co nabízí AMD. Ti ale mají logicky zájem především o Cascade Lake-SP, když se pociťuje i po mnoha měsících, co jsou v nabídce, takový nedostatek. A zájem se může ještě zvýšit poté, co se Intel rozhodl některé tyto procesory zlevnit

Intel také už dříve mluvil o tom, proč není dosud schopen dodávat na trh potřebné množství procesorů. Jednak se zvýšila poptávka, a to na úroveň, s níž nikdo nepočítal. Zadruhé se na 14nm procesu začaly v Intelu vyrábět XMM modemy. A zatřetí je tu zpoždění 10nm procesu, s jehož kapacitou Intel počítal, takže zatímco 10nm linky k produkci moc nepřispívají, Intel musel zvětšit 14nm čipy tak, aby dokázal reagovat na nabídku konkurence a větších čipů se logicky vyrobí méně.

V roce 2018 také Intel odstartoval 36miliardové investice (USD) do své výrobní sítě, které budou pokračovat do roku 2024. Z toho se 7 miliard využije pro vybavení Fab 42, která měla původně produkovat 14nm čipy, ale nyní se s ní počítá pro 10nm a 7nm procesy. Celkem 11 miliard bude stát nová továrna v Izraeli, kde půjde i dalších 5 miliard do rozšíření a modernizace stávajících provozů. Podobné dodatečné investice Intel vloží do provozů v Oregonu (5 miliard) a Irsku (2x 4 miliardy). Ještě v roce 2015 Intel takto investoval kolem 7 miliard, přičemž v předchozím roce to bylo cca 16 miliard. Více se možná dozvíme brzy při příležitosti prezentace finančních výsledků za celý loňský rok.

