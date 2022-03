Hráči se Sony PlayStation 5 se konečně dočkají podpory VRR

Jednou z důležitých funkcí pro hráče je Variable Refresh Rate (VRR) aneb variabilní snímkovací frekvence. Ta zabraňuje trhání obrazu v případě, kdy nesouhlasí frekvence monitoru nebo televize s frekvencí toho, jak grafická karta posílá hotové snímky. Uživatelé herní konzole Sony PlayStation 5 ale dodnes tuto funkci nemohli využívat, i když by to hardware měl fyzicky podporovat. Hovořilo se o tom už několikrát, naposledy se neoficiálně zmiňoval počátek jara. Nyní to máme oficiálně.



Sony na svém blogu oficiálně oznámilo, že VRR přijde, bohužel stále nevíme přesně, kdy se tak stane. Mělo by se tak stát v "příštích měsících". Aby to fungovalo, je potřeba mít televizi nebo monitor s rozhraním HDMI 2.1. Dále bude potřeba aktualizovat hry na nejnovější verze, aby byla podpora bezproblémová, a dá se očekávat, že nové hry budou mít podporu VRR hned od začátku. Uživatelé budou mít možnost využít VRR i u her, které to oficiálně nepodporují, nicméně tam nebude zaručeno, že to nepřinese nějaké grafické artefakty.

Další novinkou, která ale bude dostupná jen pro hráče v USA a Velké Británii, je možnost hlasového ovládání konzole v angličtině.

