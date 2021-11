Hraním Age of Empires IV k zisku univerzitních kreditů

Kingdom Come: Deliverance přitáhl pozornost škol především díky svému vysokému stupni realismu, co se týče historie obecně, vymodelovaných budov, celých vesnic či používané výbavy. Nyní jde ale o titul Age of Empires IV, který využije americká University of Arizona, a to v upravené verzi se speciálně vytvořeným obsahem, který mají na svědomí dva členové Katedry historie.

University of Arizona tak navázala spolupráci přímo se studii World's Edge a Relic Entertainment, aby se jejich hra Age of Empires IV mohla využít v rámci studia. Půjde tak o nový obsah, který dle plánu bude zveřejněn někdy na začátku příštího roku prostřednictvím Community Tab a oficiálních webových stránek, kde se studenti dozví, jakým způsobem získají potřebné kredity, respektive přesně jeden kredit. Jde tak o malé přilepšení v celkovém postupu studiem, které má navíc tu podmínku, aby daný student nebyl úplný lempl a aby měl celkově dobrý prospěch.

Jak konkrétně tedy bude tato hra využita? Nejdříve se studenti podívají na video, kde autoři Paul Milliman a Alison Futrell vysvětlí, o co jde. Poté už se budou moci vrhnout do kampaní Age of Empires IV, aby splnili všechny klíčové body či požadavky a nakonec budou muset splnit online test, čili až na základě výsledků tohoto testu mohou a nemusí získat kýžený kredit. Zapotřebí také bude mít aktivní účet na Xbox Live a samozřejmě i koupenou hru na Steamu či MS Store.

O kredit se tak mohou ucházet jen studenti na University of Arizona, ovšem samotný obsah bude k dispozici pro všechny a Microsoft slibuje, že tu půjde o reálné historické události, takže kdo má zájem se opět ponořit do této zbrusu nové strategie a navíc se dozvědět něco nového, bude mít tu možnost.

