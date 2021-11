Hrozba zavlečení cizích organismů na Zemi je dle výzkumníků reálná

Dosud se NASA a potažmo jiné vesmírné agentury zabývaly především tím, aby naše vlastní sondy nezavlekly život tam, kde dosud nebyl, neboť pak by ani nemuselo být snadné na dálku zjistit, zda byl poprvé detekovaný skutečně mimozemský život, nebo jde jen o breberky, které nasedly u nás na Zemi a vydržely cestu vesmírem.

Ricciardi, Cassey, Leuko a Wollnough to ale ve své studii otočili, i když nejdříve se v ní zabývají tím, jaký dopad má ve svém konání lidstvo na vlastní planetě. Jde tak o lidmi způsobené rozšiřování invazivních druhů a to, jaký dopad má na ekosystém a jeho biodiverzitu. Otázka je, co můžeme očekávat v případě zavlečení cizího života na Zemi, neboť "vesmír se stává novou hranicí biologických hrozeb".

Stále jde sice o sci-fi, ale ve skutečnosti nemusí být až tak moc vzdálený moment, kdy skutečně narazíme na život vyvinutý ve zcela jiném prostředí. Nemusí jít hned o Mars, kde toho díky jeho suchému a mrazivému klimatu spíše moc nehrozí, ale spíše o měsíce našich plynných obrů, které mají mít podpovrchové oceány zahřívané slapovými silami či vlastními geologickými procesy, což může být konkrétně Europa, Enceladus, Titan, Callisto, Triton nebo Ganymede.

Prof. Anthony Ricciardi (McGill University, Montreal) zabývající se invazivními druhy přitom mluví o zabránění kontaminace oběma směry a doufá, že daná práce podnítí další studie od astrobiologů a samotných biologů, kteří zkoumají invazivní druhy. Dle práce Ricciardiho a jeho kolegů je přitom riziko zavlečení cizího života na Zemi velice nízké, ale existuje a mělo by se na ně nahlížet jako na ekvivalent extrémních a vzácných přírodních i technologických pohrom (dopad velkého meteoritu či výbuch jaderné elektrárny). Čili ačkoliv je riziko nízké, následky mohou být nedozírné, takže je třeba se jím zabývat. Je tak třeba přijít alespoň s vhodnými postupy a protokoly pro případ, kdy se z velice nepravděpodobné teorie stane skutečnost a také vždy dle toho nakládat s materiálem, který je dopraven z vesmíru na Zemi.

