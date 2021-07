Hry a 2700X vs. 8700K: jak si vedou přes tři roky stará CPU proti moderním?

A i když to server TechSpot nezmiňuje, jeho test procesorů Core i7-8700K a Ryzen 7 2700X můžeme spojit právě s Windows 11, neboť právě tyto modely představují vrchol generací, jež ještě budou novým systémem podporovány . Microsoft možná vezme na milost i o generaci starší modely, ale to zatím nebylo vůbec potvrzeno a my jen víme, že se o tom uvažuje.

Test je to poměrně přímočarý a týká se pouze her, a to pěkné řádky titulů. Využity byly ve všech případech stejné paměti, a to dvoukanálové 32GB DDR4-3200 CL14 na deskách MSI X570 Unify, Gigabyte Z590 Aorus Master a Gigabyte Z390 Aorus Ultra. Testovaly se totiž ještě Core i7-11700K a Ryzen 7 5800X, čili ne naprosté vrcholy svých řad, ale "duchovní" nástupci modelů Core i7-8700K a Ryzen 7 2700X, a to vždy s kartou Radeon RX 6900 XT. Testy pak dopadly většinou podobně jako ten následující.

Po zprůměrování lze z nich vyčíst, že starý Core i7-8700K je ve hrách ve Full HD asi o 12 procent výkonnější než Ryzen 7 2700X, ale to je očekávaný výsledek, neboť druhá generace procesorů Ryzen ještě na Core "Skylake" a jeho deriváty ve hrách nestačila. Postupem let se tak rozdíl prohloubil, což je logické, neboť dříve se testovalo na slabších grafikách jako GTX 1080 Ti.

Nové procesory jsou už výrazně výkonnější a aktuálně už vede právě společnost AMD, na jejíž Ryzeny 5000 procesory Rocket Lake-S od Intelu obecně ve hrách nestačí. Jenomže jak se to vezme. Máme tu paradoxní situaci týkající se zvláště náročných AAA her ve vysokém rozlišení. Jak ukazují i nahoře uvedené výsledky, v drtivé většině případů se rozdíly mezi testovanými procesory mažou, a to jednoduše proto, že je tu limitujícím faktorem už samotná grafická karta.

Čili pokud si někdo vytvoří moderní a výkonnou sestavu s hi-end grafikou a bude hrát ve 4K či podobně náročném rozlišení, až na výjimky nebude vůbec záležet na tom, zda má nový či postarší procesor. Onou výjimkou může být třeba Microsoft Flight Simulator 2020, kde se na starších CPU objevovaly výraznější propady FPS. Vedle toho pak může samozřejmě jít i o méně náročné MMORPG a jiné tituly s jednodušší grafikou, kde grafická karta ani ve 4K netvoří úzké hrdlo, ale v těch se budeme zpravidla pohybovat i se starým procesorem alespoň kolem průměrných 100 FPS.

A pokud nám také vyloženě nejde o nakrmení monitoru s obnovovací frekvencí 165 Hz či ještě vyšší, nemají nám moderní procesory co poskytnout ani v herní sestavě pro monitor s nižším rozlišením a bohatě stačí i šestijádrový 8700K, který dle Microsoftu už sotva stačí na zbrusu nové Windows 11.

