Huawei by mohl žalovat TSMC na základě nového předpisu

TSMC bylo loni v podstatě přinuceno americkou stranou odmítat další objednávky ze strany společnosti Huawei, která tím byla odříznuta od moderních výrobních kapacit. A dá se říci, že i kdyby TSMC najednou mohla pro Huawei vyrábět, těžko by mohla v dohledné době nabídnout dříve zapovězené kapacity, neboť ty si už dávno rozebrali jiní a vzhledem k jejich obecnému nedostatku by se s nimi těžko dobrovolně rozloučili. Huawei ale může alespoň hledat způsob, jak se finančně zahojit a k tomu dává jistou naději nový právní předpis čínského Ministerstva obchodu, který má za úkol chránit domácí firmy.





Právě tento předpis je obecně viděn jako protiútok cílený na snahu Spojených států blokovat čínské firmy jako právě Huawei či případně SMIC a další. Účel je jednoduchý, a sice umožnit postihnutí takových firem, které se podvolí tlaku Američanů a přestanou obchodovat s čínskými společnostmi, což platí právě i pro TSMC.

A zde samozřejmě nejde pouze o to, že Čína vidí Tchaj-wan jako svou vzbouřenou provincii, která tak patří stále jí. Jde také o to, že TSMC jakož i jiné firmy má v pevninské Číně své zájmy a v tomto případě i výrobní zařízení. Je to například továrna v Šanghaji nebo další v Nankingu a celkově nejde o malé provozy, neboť TSMC je v Číně po SMI a HLMC třetí největší výrobce čipů.

V předpisu se dočteme jednak o zajištění národní bezpečnosti, která nesmí být ohrožována akcemi cizích vlád či firem namířenými proti právům a zájmům Čínských občanů či organizací. Celé je to namířeno právě proti takovým firmám, které daným akcím podlehnou a způsobí ztráty čínským společnostem a do toho jednoznačně spadá právě i firma TSMC. Lze si také představit, že zrovna její rozvázání vztahu s Huawei popudilo Čínu nejvíce, a to z obchodních i politických důvodů.

Na základě stejného předpisu mohou Čínské společnosti přijít se žalobou právě firem jako TSMC a žádat náhradu ztrát, které jimi byly způsobeny. Ministerstvo obchodu pak takovým firmám může nařídit, aby jednak poskytly finanční náhradu a pak aby okamžitě opět navázaly přetrhané obchodní vztahy.

Nyní je tu otázka, zda a jak Huawei toto nařízení využije, o čemž se zatím jen spekuluje, takže nezbývá než počkat na další zprávy.

