Huawei představuje mobilní 5nm procesor Kirin 9006C s taktem 3,13 GHz

Společnost Huawei se stala velkou obětí amerických sankcí uvalených na Čínu. Výrobce telefonů to takřka položilo a vrátilo zpět v čase o několik let. Podobně tak je v Číně problém s výrobou procesorů pomocí moderních výrobních procesů, neboť nemá přístup k výrobním kapacitám nejmodernějších procesů společnosti TSMC nebo Samsungu. Jak se ale zdá, zdejší společnosti dělají nemalé pokroky a zatímco ještě nedávno byly zaseknuté na procesech dávno minulých, SMIC už dokáže vyrábět mobilní procesor Kirin 9000S pomocí 7nm procesu a nyní se objevuje nový mobilní procesor Kirin 9000C, který se na čínské půdě vyrábí dokonce 5nm procesem. A právě schopnost vyrábět procesor tímto procesem je na něm asi to nejzajímavější a ukazuje to, že Čína dohání náskok ostatních zemí.



Samotný procesor totiž není výkřikem moderní techniky. Jde o 8jádrový model, který má 4 výkonná jádra Cortex-A77 s frekvencí až 3,13 GHz. Zde připomeňme, že Cortex-A77 jsou jádra představená na konci roku 2019, tedy modely, které mají na hrbu už více než 4 roky. Úsporná jádra jsou pak tvořena čtveřicí jader Cortex-A55. Předpokládá se, že novinka nebude použita jen v notebooku Qingyun L540, ve kterém už byla představena, ale také v nové řadě telefonů Huawei P70.