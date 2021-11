Hubble je opět v nouzovém režimu, NASA povolala své geeky

Už 23. října začal Hubbleův vesmírný dalekohled hlásit chyby značící ztrátu synchronizačních zpráv, které obsahují časové údaje nutné k tomu, aby přístroje na palubě dalekohledu správně reagovaly na zaslané příkazy. Obsluha přístroje poté resetovala a druhý den opět začala se svou rutinou.

Ovšem 25. října začaly stejné problémy nanovo a Hubble rovnou spadl do nouzového režimu, jak mu ukládá jeho naprogramování. NASA tak svolala svůj vyšetřovací tým a ten začal chystat nezbytné procedury, s jejichž pomocí měl být teleskop otestován, aby se zjistilo, co způsobuje problém se ztrátou synchronizačních dat. Chystány byly také další postupy pro získání jistých dodatečných dat, na což si NASA vyhradila celý jeden týden.



Aktuálně práce stále pokračují, čili vědecké přístroje dalekohledu jsou stále v nouzovém režimu. Nyní se NASA zaměřuje na hardware, který je ovládá, čili jde o součást známé Science Instrument Command and Data Handling Unit. Specificky se tým vyšetřovatelů zaměřuje na obvody v Control Unit, která generuje synchronizační zprávy.

NASA se připravuje na to, že bude možná zapotřebí vzniklý problém obejít, a to nejspíše úpravou softwaru, který by mohl hlídat ztrátu synchronizačních zpráv a kompenzovat ji, aniž by umožnil vědeckým nástrojům opět spadnout do nouzového režimu. Tyto úpravy by v každém případě ale byly řádně otestovány v simulacích.

Na konci února se také tým připravil na zkušební zapnutí přístroje Near Infrared Camera and Multi Object Spectrometer (NICMOS), aby mohl zjistit více o tom, kdy a jak často se nový problém projevuje. NICMOS zde může totiž posloužit jako laboratorní myš, neboť jde o přístroj, jenž se nepoužívá už od roku 2010, kdy jej nahradila Wide Field Camera 3. Problém ale je, že od 1. listopadu, kdy byl NICMOS opět zapnut, se už neztratila ani jedna synchronizační zpráva.

NASA se tak nyní odhodlá probudit Advanced Camera for Surveys (ACS), respektive už to možná udělala. Jde totiž o přístroj, v jehož případě hrozí nejméně komplikací, pokud se problém znovu objeví. Je tak možné, že problémy se synchronizací se samy vytratí, ale na to si musíme počkat. Tak či tak, Control Unit bude dále sledována jako nejpravděpodobnější "pachatel" a pravděpodobně budou pak implementována výše zmíněná softwarová opatření, ještě než bude Hubbble opět zcela zprovozněn.

