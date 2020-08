Hubble odhalil záhadu pohasnutí Betelgeuse, jde o výron materiálu

Hubble Space Telescope americké NASA průběžně sleduje mimo jiné i Betelgeuse, rudého veleobra, jenž by umístěn v naší Sluneční soustavě sám dosáhl až téměř k dráze Jupitera, přičemž jeho koróna by sahala až daleko za ni a to je vskutku hodně fotbalových hřišť.





Nedávno astronomové odhalili, že Betelgeuse začal pohasínat více, než by očekávali, a tak začali mluvit o možnosti exploze v supernovu. To ostatně tuto hvězdu dříve či později dle aktuálních znalostí čeká, stejně jako by později do podobného stavu mělo dospět i Slunce. To se ale jako menší a lehčí hvězda bude řadit jen mezi rudé obry a nemá šanci nakonec explodovat v supernovu, ostatně Betelgeuse je 15 až 20x hmotnější.

A co tedy mělo dle NASA a Hubbleova dalekohledu způsobit neobvykle pohasnutí hvězdy Betelgeuse na naší obloze? Série snímků mluví jasně, jde o obrovský výron hmoty, čili erupci těžko představitelných rozměrů, která (jak ukazuje čtvrtý snímek) putovala naším směrem. Materiál tak postupně vychladl a hvězdu zčásti zakrylo mračno prachu, které tak způsobilo, že z našeho pohledu hvězda pohasla. To bylo zaznamenatelné i pouhým okem, i když laik si pochopitelně těžko něčeho všiml, zvláště bez možnosti srovnání s normálním stavem.

Jas Betelgeuse na obloze začal klesat na konci minulého roku a do dubna tohoto roku se už zase vrátil do normálního stavu, přičemž v polovině února byl pouze třetinový. Astronomové tak vedle bezprostřední exploze v supernovu uvažovali také o jakési obrovské chladné skvrně, která se mohla vytvořit na tváři hvězdy, ovšem dle výzkumu týmu vedeného Andreou Dupree (Harvard & Smithsonian (CfA), Massachusetts), který využil služeb Hubbleova dalekohledu, šlo o mračno prachu, které se vytvořilo velice blízko samotné hvězdy.

Hubble průběžně sledoval Betelgeuse už od ledna 2019, a to v rámci ultrafialové spektroskopie, takže zachytil celé období, v němž hvězda ztrácela svůj jas a astronomové mluví o známkách hustého a horkého materiálu pohybujícího se skrz atmosféru hvězdy během loňského září až listopadu. V prosinci už zaznamenala řada pozemských dalekohledů její pohasínání. A přesně jak ukazuje obrázek nahoře, vyvržený materiál byl nejdříve výrazně jasnější než sama hvězda, ale poté náhle pohasl.

Astronomové také předpokládají, že právě tato událost byla ukázkou toho, jak hvězdy podobné Betelgeuse do svého okolí uvolňují těžké prvky jako uhlík, které se stávají základem pro příští generace hvězd, přičemž samotný uhlík byl v našem případě i nezbytný pro vznik života na Zemi.

Nicméně není vůbec vyloučeno, že Betelgeuse se opravdu už chystá explodovat v supernovu, to nikdo nemůže vyloučit. Nevíme také, jak přesně se hvězdy těsně před svou závěrečnou fatální explozí chovají a bylo by to vůbec poprvé, co bychom takový vývoj mohli sledovat. Důležité jsou především závěrečné týdny až dny, ale i kdyby se povedlo tento vývoj hvězdy Betelgeuse zachytit, jiné se mohou v závěru chovat zcela jinak.

Aktuálně je ale Betelgeuse pro Hubble a jiné teleskopy na orbitě Země či jejím povrchu moc blízko Slunce, takže není vidět. Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) ale zachytila, že mezi květnem a červnem opět pohasl, i když ne tak výrazně jako na začátku roku.

