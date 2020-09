Hudební CD vymírají, už je překonaly i vinylové desky

Technologie CD se v obchodech objevila v první polovině 80. let minulého století a poměrně rychle se vyšplhala mezi nejoblíbenější hudební nosiče. Vše ale jednou končí, což se s příchodem streamovacích služeb stalo i kdysi oblíbeným "cédéčkům". Jejich prodeje dramaticky klesají a dokonce i taková retro technologie, jako jsou vinylové desky, mají nyní větší prodeje. Tato historická technologie totiž zažívá v posledních letech znovuzrození a zvýšený zájem. RIAA zveřejnila čísla, která ukazují, jak se vlastně mění trh s hudbou a právě tyto desky sice zažily mírný nárůst o 3,6 % z 224,1 na 232,1 mil. USD (proti H1/19). Je to o mnoho více než nynějších 129,9 mil. USD u CD. To, že vinyl předběhl CD, není ani tak zájmem o vinyl, jako především velkým nezájmem o CD, která klesla o 47,6 % z loňských 247,9 mil. USD.



Vítězství vinylu je ale dáno i výrazně vyšší hodnotou prodaných kusů, poněvadž v počtu kusů ještě stále vedou kompaktní disky v počtu 10,2 mil. kusů proti 8,8 mil. Co se týče fyzických nosičů, ty meziročně spadly o 22,6 % na 375,5 mil. USD a nyní tvoří už jen zhruba 7 % veškeré prodané hudby. Vinyl tak tvoří 4 %, CD jen okolo 2 %.

Dnes už nejsou populární ani jednorázové downloady. I ty klesly o 22,2 % na nynějších 351,3 mil. USD a téměř rovným dílem se o ně dělí nákupy skladeb a celých alb (vyzvánění do telefonů ani nestojí za řeč). Různá předplatná a streamování se svými 4797,3 mil. USD tvoří drtivou většinu, konkrétně 85 % veškerých příjmů za hudbu. Jde o 12% nárůst proti minulému roku a většinu tvoří placená předplatná (streamovací služby), které tvoří 3350,7 mil. USD. To je zhruba 9krát tolik, co všechny fyzické nosiče dohromady.

