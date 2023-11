Humane Ai Pin: komunikační odznak ze Star Treku se stává realitou?

Humane, který byl oficiálně představený před několika dny 9. listopadu. Jeho preview přitom proběhlo už před půl rokem, viz Ai Pin je produkt od společnosti, který byl oficiálně představený před několika dny 9. listopadu. Jeho preview přitom proběhlo už před půl rokem, viz tehdejší přednáška TED Talk . A samozřejmě nelze nezmínit, že má nejblíže k tomu, co známe jako komunikační odznak ze Star Treku (viz náš velký přehled) , než cokoli jiného, co už je reálně na trhu.

Jde o nositelné zařízení (wearables) určené k připevnění na oblečení. Skládá se ze dvou částí. Tou první je samotné zařízení využívající chipset Snapdragon od Qualcommu s 8jádrovým CPU s udávanou frekvencí 2,1 GHz, 4GB RAM, 32GB eMMC a s malou interní baterií coby přední část. Tou druhou je velká baterie (battery booster) coby zadní část (součástí standardního balení je i druhý kus této velké baterie pro možnost výměny během provozu), jež patří za oděv, na kterém bude Ai Pin umístěný. Materiál oděvu se tak bude nacházet mezi oběma částmi, které u sebe budou držet pomocí magnetu.

Hmotnost Ai Pinu je 34,2 g a velké baterie 20,5 g, takže dohromady 54,7 g, což není zrovna málo a lehčí materiál oděvu to může viditelně a nevzhledně protahovat. Proto lze v těchto případech namísto velké baterie využít volitelné příslušenství v podobě tenké a lehké zadní krytky nebo naopak velkou baterii s klipem pro hodně silný oděv. Rozměry jsou 44,50 × 47,50 × 8,25-14,98 mm pro hlavní část a 45,20 × 47,16 × 8,25 mm pro velkou baterii.

Zařízení nabízí i klasické telekomunikační funkce telefonu, takže můžete někomu zavolat a telefonicky se s ním spojit. Obecně v případech, kdy není potřeba více než hlasový vstup a audio výstup, může Ai Pin dosavadní chytrá zařízení dobře zastoupit. Jakmile se dotknete Ai Pinu na jeho přední dotykové ploše, kterou chrání ochranné sklo Gorilla Glass, můžete pomocí hlasu komunikovat s operačním systémem, který má označení Cosmos . A ten by měl podle toho, co chcete udělat, nebo na co se ptáte, zvolit nejvíce vhodný AI systém, včetně ChatGPT od OpenAI, aby co nejlépe zpracoval Váš požadavek. Tohle je zároveň jedna z uváděných hlavních předností, že pro různé funkce neinstalujete aplikace jako u mobilních telefonů, ale o vše se postará AI.

"We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences."

To sice působí jako něco více praktického, pokud nemusíte řešit zkoumání a instalaci nějakých aplikací, ale zároveň tu máme halucinace aktuálních AI chatbotů, které sice už umějí dobře komunikovat a povídat si, ale na faktickou správnost jimi poskytovaných odpovědí, které různě vytváří z toho, co najdou, se zatím vůbec nedá spolehnout (více si o tomto můžete přečíst v našem dřívějším článku o generativní AI ).





Ai Pin má integrovaný mikrofon, reproduktor (přes Bluetooth 5.1 lze připojit sluchátka), fotoaparát pro pořizování fotek s rozlišením až 4208×3120 px a umí natáčet video. Mezi specifikace optické soustavy patří širokoúhlý objektiv se zorným úhlem 120° (FOV) a f/2.4. Dále obsahuje projektor Laser Ink Display pro zobrazování jednoduchých dat na vzdálenost mezi 20 a 40 cm, s čímž je spojena možnost ovládání pomocí jednoduchých gest, když si dáte před sebe ruku a promítnete si do dlaně jednoduchá data (typicky text) s možností ovládání pohybem prstů nebo celé dlaně, viz video prezentace. Ve výbavě je také senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop a 3D hloubkový senzor. Z hlediska konektivity kromě Bluetooth 5.1 nabízí ještě Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 GHz + 5 GHz a podporuje navigační systémy GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou.

Trust Light, což je rozsvícení LED u horního okraje coby indikace, že probíhá nějaká aktivita, jejíž typ lze poznat podle různých barev. O její zabezpečení se navíc stará speciální čip, který by měl rozpoznat neoprávněný HW zásah a v případě jeho detekce by měl být nutný servisní zásah od Humane, aby mohlo zařízení nadále fungovat. Ai Pin by neměl být v neustálé v pohotovosti a provádět nepřetržitou analýzu toho, co slyší nebo vidí. Pokud jej budete chtít využívat, mělo by být nutné jej nejdříve dotykem aktivovat. Na vrchní hraně je navíc miniaturní signalizační LED (Beacon), u které lze také podle různých barev poznat, na jaký typ události její rozsvícení upozorňuje. Pokud jde o baterii (ta je typu lithium-ion, v tomto kontextu nepřehlédněte náš Za pozornost stojí funkce, což je rozsvícení LED u horního okraje coby indikace, že probíhá nějaká aktivita, jejíž typ lze poznat podle různých barev. O její zabezpečení se navíc stará speciální čip, který by měl rozpoznat neoprávněný HW zásah a v případě jeho detekce by měl být nutný servisní zásah od Humane, aby mohlo zařízení nadále fungovat. Ai Pin by neměl být v neustálé v pohotovosti a provádět nepřetržitou analýzu toho, co slyší nebo vidí. Pokud jej budete chtít využívat, mělo by být nutné jej nejdříve dotykem aktivovat. Na vrchní hraně je navíc miniaturní signalizační LED (Beacon), u které lze také podle různých barev poznat, na jaký typ události její rozsvícení upozorňuje. Pokud jde o baterii (ta je typu lithium-ion, v tomto kontextu nepřehlédněte náš velký přehled rozdílů mezi Li-Ion bateriemi ), zatím nebyly zveřejněny přesné údaje. V prezentaci jen zaznělo, že by zařízení mělo vydržet celý den provozu.

K čemu a jak lze Ai Pin používat, se dozvíte v prezentaci, kde jej představují jeho tvůrci a zakladatelé společnosti Humane, Imran Chaudhri (do roku 2016 pracoval přes 20 let jako designér v Applu) a Bethany Bongiorno (do roku 2016 pracovala v manažerské pozici v oblasti vývoje softwaru v Applu, kde byla 8 let):



Prezentace ale přináší i nové otázky, jako např. ta část, kdy byla před Ai Pin umístěna kniha a na otázku, kolik stojí online, ji AI hned rozpoznalo a uvedlo prodejní cenu. A dotyčný měl příkazem provést její nákup. Tohle vypadá působivě, ale lidé tímto způsobem nakupovat nebudou, že by hned akceptovali jednu cenu od nějakého AI systému. I pokud by byl v systému přednastaven konkrétní eshop (např. Amazon) a konkrétní platební metoda (např. platební karta), stejně budou uživatele zajímat další informace, než zaplatí. Třeba jaká je cena daného produktu v dalších obchodech, nebo jaká je jeho aktuální dostupnost, předpokládaný termín a způsob doručení. Na druhou stranu je možné, že pokud by se na ně zeptal, dostal by na ně hned odpověď, která by vycházela z dat právě toho přednastaveného eshopu. Určitě by ale bylo žádoucí, aby systém před provedením nákupu poskytl souhrn a vyžadoval potvrzení, zda má akci opravdu provést. Je tak škoda, že nebyl ukázán skutečně praktický příklad. Takto to spíše působí, jako by tuto funkcionalitu ještě neměli dotaženou do konce.

Prodejní cena byla nastavena na jednorázových 699 USD + měsíčně 24 USD za předplatné v rámci systému Humane, čímž uživatel v USA získá přístup k AI službám pro neomezené množství dotazů, prostor v cloudovém úložišti, telefonní číslo a také datové pokrytí od T-Mobile. Zařízení bude k dispozici zatím jen v USA (objednávat jej bude možné od 16. listopadu 2023). K dispozici bude ve 3 barevných provedeních: Eclipse (černá s černým okrajem), Lunar (bílá se stříbrným okrajem) a Equinox (černá se stříbrným okrajem).

Tvůrci tohoto produktu o něm mluví tak, že by mohl nahradit smartphony, protože jde o další evoluční krok (viz odkaz na TED Talk v úvodu), nicméně tento názor nesdílím. Mít snadno na dosah takovéhoto AI pomocníka sice může být fajn a v některých ohledech opravdu může smartphone zastoupit, v určitých případech i praktičtějším způsobem díky senzorům umístěným takto na hrudi, které jsou tak neustále namířené dopředu, ale smartphony toho přece jen nabízí výrazně více: možnost využití pro konzumaci obsahu a zábavu (procházení webu, sledování videa, hraní her...)

možnost využití pro snadnější, rychlejší a přesnější navigaci díky zobrazení mapy na displeji

obecně větší možnosti využití pro ovládání i sofistikovaného softwaru pomocí aplikací nebo přes web

více přímočaré a přesnější ovládání pomocí velkého dotykového displeje s vysokým rozlišením

větší fyzické rozměry umožňují mít výrazně kvalitnější fotoaparát(y), reproduktor(y) a další příslušenství

Co si o tomto zařízení myslíte? Má budoucnost? Měli byste o něco takového zájem už teď?