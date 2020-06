HWInfo Power Reporting Deviation: klame naše deska senzory procesoru Ryzen?

Server techPowerUp se pochlubil novou (beta) verzí utility HWInfo, která do svého arzenálu přidala také procentuální hodnotu CPU Power Reporting Deviation. Ta se týká toho, zda naše základní deska náhodou neklame nainstalovaný procesor Ryzen, aby si myslel, že jeho napájení je v pořádku a v rámci stanovených mantinelů. Ve skutečnosti ale může dostávat větší přísun wattů, aby jeho výkon byl ve výsledku i vyšší. Jenomže to by v krajním případě mohlo ohrozit stabilitu systému nebo životnost procesoru.

O něco podobného se výrobci desek snaží i v případě nových Intel Comet Lake-S, ovšem tam jde veskrze o přídavné funkce, které zvyšují Power Limit a které si uživatel musí sám zapnout. V případě desek pro Ryzen tomu tak být nemusí.

MSI X570 Godlike se správným nastavením (300 A)

HWInfo tak má pomocí nové funkce (ve výpisu čtvrtá zespoda) odhalit, jaká je skutečnost. Výrobci desek totiž mohou hřešit na to, že procesory AMD Ryzen se v tomto případě spoléhají na VRM kontroler desky a jeho telemetrii, čili deska může do procesoru pouštět jistý objem energie, a přitom mu prostřednictvím sběrnice SVI2 sdělovat něco úplně jiného. Procesor si tak může myslet, že využívá třeba jen 80 % povoleného objemu energie, zatímco její přísun je naopak mnohem vyšší. Ve výsledku pak může udržovat vyšší takty déle a nabídnout i vyšší výkon, což zní pochopitelně jako dobrá věc, ovšem uživatel nad touto funkcí obvykle nemá kontrolu a ani přehled. Je to ale i vážný problém? To závisí na okolnostech.

MSI X570 Godlike se 75% Power Reporting Deviation (225 A)

Power Reporting Deviation ukazuje celočíselnou hodnotu v procentech, přičemž v rozmezí 95 až 105 % ji prý můžeme považovat za normální a respektující specifikace AMD. Málokdy pak bude vyšší a logicky jde spíše o případy, kdy je nižší než 95 %, což znamená, že deska do procesoru pouští více energie, než prostřednictvím SVI2 udává.

Jako příklad si můžeme vzít procesor Ryzen 7 3700X s TDP 65 W a PPT (Power Limit) 88 W na desce, jejíž reálné napájení odpovídá hodnotě Power Reporting Deviation (zkratku raději používat nebudeme) 60 %. V takovém případě je dosaženo efektivního PPT ve výši 147 W, což je pro daný procesor až příliš mnoho a ten by takového přísunu wattů ani neměl být schopen využít, aniž by narazil na další omezení, například teplotní.

Faktem ale zůstává, že pak běží zcela mimo specifikace, aniž by o tom uživatel věděl. Nadměrné napájení může mít za následek i to, že procesor pracuje při podezřele vysokých teplotách a uživatel nevědom si žádného jiného problému může řešit třeba domnělý problém s chlazením. Dle zdroje by přitom hodnota Power Reporting Deviation 60 % neměla být jen teoretická a v nejhorších případech jde i o 50 %.

Power Rep. Deviation Prům. takt CPU Spotřeba dle CPU Limit napájení Nejvyšší teplota 100 % 4027,4 MHz 140,96 W 142 W 73 °C 75 % 4103,5 MHz 125,24 W 142 W 80 °C 50 % 4106,6 MHz 91,55 W 142 W

79 °C

Ryzen 9 3900X na MSI X570 Godlike

Nakonec se můžeme podívat na srovnání 100%, 75% a 50% nastavení, z nějž je zřejmé, že nejnižší hodnota už nemá žádný praktický dopad. Ovšem rozdíl mezi 100% a 75% nastavení tu je, a to v cca 75 MHz taktu, ale také v teplotě vyšší o 7 °C. Je třeba poznamenat, že tyto hodnoty byly naměřeny v celkové zátěži v Cinebench R20 a že i takt 4027 MHz je nad rámec specifikací (Ryzen 9 3900X by v celkové zátěži měl mít alespoň 3,8 GHz).

Ceny souvisejících / podobných produktů: