Hybridní křemíko-perovskitové solární panely dosáhly 27,7% účinnosti

Vývoj solárních panelů pokračuje a jejich účinnost se nadále zvyšuje. Problémem těch klasických, které jsou postaveny na bázi křemíku, je vysoká cena, ne zrovna ekologická výroba i nepříliš vysoká účinnost pohybující se obvykle okolo 20 %. To je dáno i tím, že nejsou schopny konvertovat celou barevnou škálu světla na elektrickou energii, ale jen odstíny kolem červené. To mají vyřešit perovskity, slibná technologie, která se překotně vyvíjí několik posledních let. Tyto sloučeniny specifického kosočtvercového tvaru a obvykle hybridního původu (kombinující organické i anorganické sloučeniny) jsou totiž schopny pracovat i s vlnovými délkami zeleného nebo modrého světla. To se může hodit i při kombinaci s klasickými solárními panely. Ty by sice byly patrně dražší na jednotku plochy, ale díky znatelně vyšší účinnosti levnější na jednotku poskytovaného výkonu.



Vědci v Australian National University (ANU) vyvinuli hybridní panely, kde se tenká perovskitová poloprůhledná vrstva stará o generování elektřiny z jedné části barevného spektra (zejména zelené a modré), zatímco klasické solární panely umístěné pod nimi se starají o převod červeného světla. Jejich kombinace tak dokáže pokrýt značně větší rozsah vlnových délek světla a dosahuje velmi dobré účinnosti 27,7 %. Vědci navíc věří, že by s dalšími úpravami nemělo být příliš složité se dostat přes 30 %. Technologie se už pohybuje v pokročilých fázích vývoje a její komerční dostupnost se odhaduje na rok 2023.