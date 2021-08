Hybridní perovskitové solární články s cca 30% účinností brzy ve výrobě

Perovskity mohou být jedním (ale jistě ne jediným) z důležitých článků energetiky budoucnosti. Jde o technologii solárních článků, která zažívá doslova překotný vývoj. Když se o nich více začalo mluvit v roce 2009, měly jen 3,9% účinnost (a tehdy by je jistě spousta lidí označila za nesmysl, kterému nemá smysl se věnovat, když nedosahuje standardů již existujících technologií), a dnes už se pohybují nad hranicí 25 %. Po pouhých 12 letech to vypadá, že technologie už uzrála natolik, že bude v jedné ze svých nespočetných verzí zralá i pro komerční nasazení. Alespoň si to myslí společnost Oxford PV, která chce přijít na trh s tandemovými perovskitovými solárními články.



Jde o hybridní články, které kombinují ty klasické křemíkové, nad nimiž je perovskitová vrstva. Každá z nich je citlivá na něco jiného a velkou výhodou perovskitů je částečná průhlednost i nižší závislost na přímém slunečním světle (obvykle jsou lépe schopny pracovat s ambientním světlem). Díky tomu by měly být schopné generovat rozumnější množství energie i pod mrakem nebo ve stínu. Také jim to má umožnit překonat limit toho, co mohou dosáhnout čistě křemíkové solární články. V případě Oxford PV prezentovali článek s cca 28% účinností před třemi lety (vzorková výroba prvních variant běžela už od roku 2017), v prosinci roku 2020 už získali certifikaci na svou poslední verzi, která dosahuje 29,52% účinnosti. Splňují IEC 61215, tedy požadavky na životnost solárních panelů.



A právě tato verze článků se stane základem nového produktu, který bude vyráběn v nové továrně v Brandenburgu západně od Berlína. Továrna byla dokončena v letošním červenci a už v příštím roce 2022 by měla najet na masovou výrobu. Počítá se s výrobní kapacitou zhruba 100 MW ročně. Cílem je se brzy dostat s účinností nad 30 % a vyvinout technologii natolik, aby v budoucnu dosáhla 37% účinnosti.

