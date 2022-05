Hydrovolt: největší evropské recyklační centrum na akumulátory zahájilo provoz

Množství lithiových akumulátorů velmi rychle stoupá a s tím se také bude nadále zvětšovat potřeba jejich recyklace. Mohou za to především elektromobily a už dlouho je jasné, že se musí recyklační metody vylepšit. To se postupně děje a dnes už stojí a pracuje po celém světě několik center, která jsou schopna získávat z baterií materiály s více než 90 % efektivitou. To by se mělo týkat i nového centra Hydrovoltu (joint venture výrobce hliníku Hydro a výrobce akumulátorů Northvolt). Toto centrum stojí v Fredrikstadu v Norsku a mělo by v průměru z akumulátorů dostat 95 % materiálů.



Kapacita pro zpracování činí 12 tisíc tun akumulátorů ročně, což je ekvivalentní bateriím ze zhruba 25 tisíc EV. Toto centrum tak kompletně pokryje nynější potřebu celého Norska (nesmíme však zapomínat, že tato potřeba se bude dále výrazně zvyšovat). Cílem Hydrovoltu je zajistit pro Evropu kapacitu na zpracování 70 tisíc tun do roku 2025 a 300 tisíc tun do roku 2030. Budou se zde recyklovat plasty, hliník, který bude odebírat Hydro, měď a černou směs, ve které je např. nikl, mangan, kobalt a lithium. Tato směs zase bude zajímat Northvolt. Výhodou recyklace hliníku je zejména to, že spotřebuje jen 5 % energie ve srovnání s primární výrobou, což má zajistit tzv. cirkulární ekonomiku. Centrum navíc využívá obnovitelných zdrojů energie.