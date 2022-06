Hyundai RoboRide: autonomní taxíky 4. úrovně míří do Soulu

Hyundai je další firmou, která vyvíjí autonomní auta. Nyní dostala dočasné povolení k testu svých autonomních aut v ulicích Soulu, konkrétně oblasti Gangnam. Půjde o dva elektrické vozy RoboRide záložní řidič, který by měl zasáhnout, pokud by došlo k nenadálé situaci.

Společnostje další firmou, která vyvíjí autonomní auta. Nyní dostala dočasné povolení k testu svých autonomních aut v ulicích Soulu, konkrétně oblasti Gangnam. Půjde o dva elektrické vozy Ioniq 5 , které budou vybaveny systémy pro autonomní řízení 4. úrovně, které využijí nejen již používané systém ADAS v milionech vozů Hyundai jezdících po silnicích, ale také další nové funkce využívají systémů umělé inteligence. I přesto bude ve vozech projektuzáložní řidič, který by měl zasáhnout, pokud by došlo k nenadálé situaci.

Vozidla budou moci fungovat jako taxislužba max. pro 3 pasažéry, v začátku jen pro vlastní vybraný personál, později i další zájemce zvenku. RoboRide se bude testovat od pondělí do pátku od 10 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Hyundai spolupracuje i s vedením města Soul na vytvoření systému, který by měl vozy kombinovat se systémem řídícím semafory.