IBM hlásí brzké dosažení kvantové nadvlády, představuje Eagle

Kvantové procesory Eagle jako první na světě obsahují více než sto funkčních a propojených qubitů, a to konkrétně 127. Tolik jich ještě nestačí pro vyhlášení kvantové nadvlády (či nadřazenosti), čili dosaženému stavu vývoje, který znamená vytvoření kvantových počítačů, jež dokáží překonat klasické systémy (superpočítače), a to přesvědčivým způsobem. To znamená, že kvantové počítače budou obecně tak výkonné, že ani ty nejlepší superpočítače jim nedokáží konkurovat a provádět stejné výpočty v rozumném časovém horizontu. Problém je, že každý může mít svůj přesný výklad těchto podmínek a jde především o to, o jaké úlohy tu jde.





Dr. Darío Gil (Senior Vice President, Director of Research, IBM) přitom prostě mluví o tom, že procesor Eagle znamená velký krok na cestě k tomu, kdy už kvantové počítače dokáží výkonnostně překonat klasické počítače, a to na smysluplné úrovni. Čili nestačí si jen zvolit nějakou úlohu, v níž kvantový počítač bude prostě lepší a vyhlásit dosažení kvantové nadřazenosti.

Jak Gil dále uvádí, jedná se tu o vývoj takových systémů, které budou mít takový výkon, jenž umožní přetvořit téměř každý obor lidské činnosti a pomůže k vyřešení některých největších problémů naší doby. IBM se přitom snaží dosáhnout toho, aby se kvantové počítače dostaly do potřebného stádia a také aby mohly užitečně spolupracovat s normálními počítači ve společném ekosystému, což je nutné k tomu, aby se nová technologie ujala.

Už nyní lze kvantové systémy založené na novém procesoru Eagle využít třeba pro zdokonalování systémů strojového učení a také pro modelování a simulování nových materiálů a molekul, což samo o sobě může přinést významný pokrok v mnoha oborech. Už Eagle přitom zvládne provádět některé výpočty, na které by klasické počítače potřebovaly více času, než je odhadované stáří vesmíru. Stále je ale k dispozici zatím jen prostřednictvím IBM Cloudu jako testovací zařízení, které navazuje na Hummingbird z roku 2020 (65 qubitů) a ještě starší Falcon z roku 2019 (27 qubitů).

Nyní se už plánuje procesor Condor s 1121 qubity, který by už mohl přinést všemi uznanou kvantovou nadřazenost, přičemž založen bude i na technikách 3D pouzdření, které si IBM vyzkoušelo právě při tvorbě nového Eagle. Condor by měl dle roadmapy firmy IBM dorazit ke konci roku 2023, přičemž někdy mezi tím má být dokončen ještě mezistupeň, a sice Osprey se 433 qubity. IBM je ovšem na cestě k vývoji ještě mnohem složitějších systémů s miliony qubitů, v jejichž případě si už můžeme skutečně těžko představit, k čemu všemu by mohly posloužit. Ostatně už i ty, které máme v dohledu, mají být dle IBM schopny výrazně přispět třeba při vývoji nových typů baterií, ale také v koordinování celosvětové logistiky.

Ceny souvisejících / podobných produktů: