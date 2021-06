IBM žaluje GlobalFoundries o 2,5 mld. USD kvůli nezvládnutému vývoji

Společnost GlobalFoundries (GloFo) se měla stát po prvních dvou generacích procesorů Zen (14 a 12 nm) dodavatelem i těch následujících, které jsou vyráběny 7nm procesem. Jenomže pak firma ohlásila, že vývoj 7nm procesu vzdává a poté přišel nutný rozchod s firmou AMD, pokud jde o nejmodernější produkty. Do nich GloFo dodává pouze potřebné I/O čipy, čili i nadále hraje v produkci pro AMD důležitou roli, ale už ne s ohledem na ty nejmodernější čipy, což jsou 7nm čiplety Zen 2 a 3, APU pro PC i konzole nebo GPU.

Na výrobní kapacity firmy GloFo ale dříve spoléhalo také IBM, přičemž v roce 2014 byla mezi těmito firmami podepsána dohoda o budoucí výrobě 10nm a 7nm čipů včetně procesorů POWER9. Tato dohoda platila i na základě odkoupení divize Microelectronics, která přešla právě pod křídla firmy GloFo a na základě toho se ta zavázala, že bude plnit potřeby IBM po dalších deset let.

Ve skutečnosti ale GloFo nedokázala včas vyvinout ani svůj 14nm proces, který musel být nakonec licencován od Samsungu a poté už rovnou oznámila, že 10nm proces nebude, přičemž později byl zrušen také vývoj 7nm procesu, který by IBM akceptovalo jako náhradu.

Je třeba ale vzít v potaz, že v té době byl vývoj 7nm procesu opuštěn oficiálně ne kvůli technickým potížím, ale kvůli tomu, že GloFo pro něj nenašlo potřebné zákazníky. To možná z dnešního pohledu vypadá zábavně, ale tehdy firma skutečně horko těžko hledala odbyt a šlo skutečně o platný důvod k rozhodnutí stáhnout se z čela polovodičového pelotonu, kde poté zbyl už jen Intel, Samsung a TSMC.

Nicméně IBM nyní viní GloFo z toho, že nedokázala dostát svým závazkům a klamavým způsobem tak získala výrobní divizi IBM. A co na to sama GloFo? Ta se především podivuje tomu, že žaloba přichází právě nyní, kdy se chystá vstoupit na akciový trh a připravuje se na IPO (Initial Public Offering). Vývoj 10nm procesu přitom prý stopla už přes šesti lety a 7nm pak přes třemi lety, čímž chce naznačit, že IBM už mělo dost času na to, aby tuto věc začalo řešit. Namísto toho nyní žádá "neuvěřitelných 2,5 mld. USD v nespecifikované újmě", a to bez jakéhokoliv opravdového vysvětlení, na základě čeho byla tato částka vyčíslena, jak se píše ve vyjádření firmy.