IDC: trh s PC v příštích letech mírně poroste, nedostatek nezmizí

Očekává se, že období překotného růstu brzy skončí, stačí se podívat na doprovodný graf, který ale rovněž ukazuje, že aktuální vlna v příštím roce nemá ustoupit, čili že dodávky PC nečeká pokles. Ty mají vydržet víceméně na stejné úrovni jako letos, čili to znamená, že zájem bude stále vysoký a do budoucna má navíc ještě růst, ale to už mnohem mírněji.





Konkrétní čísla udávají, že trh s PC je na cestě k dosažení 344,7 milionů dodaných PC za letošní rok, což je 13,5% růst oproti minulému roku. Dle grafu bychom tedy řekli spíše 17,5% růst, ale v tom jsou sloupce ukazující růst PC a tabletů evidentně postaveny na sebe, neboť graf se týká obou těchto skupin.

V posledním letošním kvartálu mají přitom dodávky PC zaznamenat naopak 3,4% pokles, což pro toto období není zrovna obvyklé, přičemž tablety už se propadnou o 8,6 %. Co ovšem neklesá, to je poptávka po herním hardwaru a herních PC, která je stále velice vysoká, ale za to pochopitelně mohou i těžaři, kteří do svých rigů odvádějí miliony karet. Do budoucna jde spíše o to, že nová PC přestanou proudit do vzdělávacích institucí a firem, které v posledním roce nakoupily dle potřeby a očekávaný postupný konec pandemie už další tak výrazný růst dodávek nepřinese.

Nicméně propad v případě PC nepřijde a IDC počítá se složeným ročním tempem růstu (CAGR) ve výši 3,3 % po dobu příštích čtyř let. Na tom se mají podílet hlavně notebooky, ale i o desktopy by měl být zájem, přičemž je pravděpodobné, že tento růst bude shora i nadále omezován nedostatkem výrobních kapacit. Aktuálně je přitom nedostatek prakticky všeho, výkonných CPU, GPU a na opačné straně i napájecích čipů a součástek či DDIC pro displeje.

Díky komu ale bude trh s PC růst, když to nemají být vzdělávací instituce? Nemají to být ani domácnosti, ale dle IDC spíše firmy, neboť domácnosti a školy už spíše nakoupily.



