IDC: trh s PC zůstal v druhém kvartálu silný, ovšem růst už zdaleka není takový

Trh s počítači PC tak získal díky pandemii nebývalou vzpruhu, což se skutečně nemůže říci o jiných odvětvích, přičemž zákazníci sami by jistě uvítali spíše to, kdyby i nadále tlel jako dříve. To ale pouze kvůli vysokým cenám a nedostatku, což jsou dva průvodní jevy toho, že se prudce zvýšil zájem o počítačový hardware.

Co se týče poměru sil mezi pěticí největších společností vyrábějících PC (včetně Apple) a ostatními malými firmami, v tomto ohledu žádné zemětřesení nenastalo a situace je téměř stejná jako na samotném začátku pandemie.

Ovšem počet PC dodaných na trh se meziročně zvýšil o 13,2 procent, z čehož dokázalo tentokrát nejvíce vytěžit Lenovo a HP a pak také právě menší výrobci. Menší nárůst zaznamenaly firmy Acer a Apple, takže se dá říci, že ti největší výrobci si v posledním roce ještě trošku upevnili své pozice na úkor firem Apple a Acer. Ti nejmenší se ale také neměli špatně.

Společnost IDC mluví také o tom, že v posledním kvartálu se výrazně zvedl prodej desktopů, a to především kvůli tomu, že dostupnost notebooků už dříve negativně poznamenala vysoká poptávka, čili někteří zákazníci se kvůli tomu rozhodli právě pro desktop.

V IDC si také všímají právě výše zmíněného souhrnného výsledku malých výrobců PC. Jejich růst sice plně odpovídá tomu, co zaznamenaly firmy Lenovo či HP, ovšem zde jde o to, že v posledních letech podíl malých výrobců vytrvale klesal, kdežto nyní se přinejmenším stabilizoval, či mírně vzrostl. V tom máme prý vidět snahu malých firem nabídnout unikátní produkty či neobvyklé designy.

Dle starších čísel je už ale růstové období zřejmě u konce. Dle údajů stejné firmy byl totiž v posledním loňském kvartálu zaznamenám 25,8% meziroční růst, v prvním letošním už to bylo dokonce přes 55 %, čili aktuálních 13,2 % značí, že příště už to tak pozitivní být nemusí. IDC také mluví o smíšených signálech, pokud jde o poptávku. Na jednu stranu mají větší zájem některé podniky, které se znovu rozjíždějí, ale na straně druhé to jsou spotřebitelé, kteří už mají jiné priority.

Ovšem právě slábnoucí zájem ze strany spotřebitelů spojený s tím, že už ani těžaři nemají velký zájem o grafické karty, a to zvláště LHR verze GeForce, může konečně přinést možnost důstojné koupě herní grafiky, na niž mnozí čekají už bezmála rok.



Zdroj: IDC via TPU

