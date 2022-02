iFixit: Steam Deck lze snadno rozebrat, až na tu baterii a USB

Dalo by se říci, že Steam Deck je na tom velice dobře z hlediska možnosti rozebrat a vyměnit části, které se časem pravděpodobně poškodí. Problémy bychom mohli mít snad jen s baterií, která je až příliš silně vlepena do těla konzole a pak by si lepší provedení zasloužil i USB port. Na druhou stranu ale Valve zveřejnilo i CAD soubory , s jejichž pomocí si každý bude moci vytisknout tělo konzole, a tedy si i vytvořit speciálně upravenou verzi, pokud ta původní nebude vyhovovat. Problém ale je, že budeme potřebovat tiskárnu, která zvládne vytvořit objekt o velikosti 298 x 118 x 50 mm, leda bychom snad model upravili a vytiskli jej nadvakrát.



Díky iFixit se tak můžeme podívat na podrobné rozebrání konzole Steam Deck a od Creative Electron tu zase máme rentgenový snímek, ale to je spíše jen pro zajímavost, zatímco lidé od iFixit využili takové snímky k tomu, aby mohli konzoli snadněji a bezpečněji rozebrat.

Spodní kryt konzole drží osm malých a přístupných šroubků, po nichž je třeba obě části do sebe opatrně odtrhnout, k čemu mohou posloužit malá plastová páčidla určená k rozebírání mobilních telefonů.

iFixit chválí výrobce i za to, že použil jasně označené hardwarové komponenty a že pákové ovladače jsou snadno vyměnitelné, čili nepřipájené. Zrovna v jejich případě lze totiž očekávat, že bude časem potřebná výměna, neboť takové věci se prostě opotřebí a pak nastává nechvalně známý "drift", když ovladač zaznamenává pohyb, ačkoliv je ve skutečnosti v klidu. Přesně jako Fřištenský.

Dále tu máme SSD, které jako obvykle drží pouze jeden šroubek a na druhé straně samotný slot (SSD mají jen lepší verze konzole, nejlevnější mají eMMC) a pak tu máme také snadno rozebratelné chlazení s malým žebrovaným chladičem. Ten bude asi také zapotřebí časem profouknout a zbavit prachu, což můžeme vzít i jako příležitost pro výměnu teplovodivé pasty na APU Ryzen.

Nespokojeni tak můžeme být snad jen s přilepenou baterií, což snad ve Valve ještě zkusí nějak vyřešit i vzhledem k tomu, že v nabídce náhradních dílů budou právě i nové baterie. Zde by stačilo jen využít nějaké slabší lepidlo, nebo ho prostě použít méně. Ovšem v případě USB-C portu už to může být horší. Ten mezi spotřebku sice nepatří, ale zato patří mezi výbavu moderní elektroniky, která může dojít k úhoně, stačí si šlápnout na kabel. Bylo by tak vhodné, kdyby tu byl v modulární podobě, ale ve skutečnosti je napevno připájen a zde už se bez zásahu velice zkušeného technika s vhodnou pájecí výbavou neobejdeme.

Celkem si Steam Deck vysloužil od iFixit sedm bodů z deseti.



