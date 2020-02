Igor's Lab: NVIDIA Ampere v březnu ještě nečekejme

O tématu Ampere na GDC 2020 se vyjádřil sám Igor, kterého můžeme považovat za autora informací, jimž se dá věřit. A právě dle něj budeme čekat na uvedení nové grafické generace na trh již v březnu marně a platit bude spíše obvyklé okénko, které NVIDIA využívá pro uvádění nových zásadních produktů na trh, a to letní období.

K tomu se chce dodat, že je to možná pravda v případě herních produktů, ovšem třeba čip GV100 generace Volta byl představen v květnu a předchozí GP100 dokonce na začátku dubna . Nicméně lze očekávat, že Igor snad vychází z konkrétních informací, které získal od svých kontaktů v průmyslu a navíc mluví o tom, že Ampere v březnu nebude vypuštěn na trh. To ale opravdu málokdo čekal a naděje je spíše ta, že bude snad představen, a to v hi-end verzi pro akcelerátory.