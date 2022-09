iGPU v Ryzenu 7000: s pouhými 2 CU lepší než Vega 6, sníží i spotřebu

Docela přehlíženým faktem je, že nové procesory Ryzeny 7000 "Raphael" mají integrovaný grafický čip. V podstatě bychom o nich měli mluvit jako o APU, nicméně použitý čip není něčím, co by mělo sloužit ke hraní her, účel ale probereme později. Je založen na architektuře RDNA 2 a má pouhé 2 CU (Compute Unit). Jeho základní takt je 400 MHz, dokáže však při zátěži běžet na 2200 MHz. Maximální výkon v FP32 je pouhých 0,563 TFLOPS, což je polovina výkonu už tak slabé GeForce GT 1030. Jaký je tedy skutečný výkon?



V testu v Geekbench 5.4.5 dosáhla novinka v procesoru AMD Ryzen 9 7950X s 64 GB DDR5 paměti výkonu 8210 bodů v OpenCL. To je pochopitelně nutné uvést do kontextu, takže je potřeba zmínit, že Vega 6 (s 6 CU) dosahuje jen okolo 7000 bodů, novinka je tak zhruba o šestinu výkonnější. Vega 8 s 8500 body je už ale o trochu výkonnější. Integrované GPU v Alder Lake s 32 EU má cca 9300 bodů, v Raptor Lake pak 9500 bodů.

Jak ale již bylo řečeno, účelem GPU v nových Ryzenech není hraní her. Jde spíše o "nouzové" GPU a základní schopnost grafického výstupu. Výhod může mít hned několik, podobně jako u jiných CPU s integrovaným GPU. Za prvé, v případě problémů s dedikovanou grafickou kartou má uživatel stále náhradní GPU a počítač může být nadále funkční i bez přídavné grafické karty. To platí i pro případ, kdy uživatel dedikovanou grafiku (a její výkon) jednoduše vůbec nepotřebuje. Zatímco s Ryzeny 5000 bylo potřeba mít alespoň nějakou slaboučkou grafiku za tisícovku pro zajištění grafického výstupu, nyní se o to postará sám procesor. To může být případem kancelářské práce, ale i náročnějšího nasazení, kdy jde o výkon CPU.

Třetí výhodu tohoto řešení alespoň nějakého základního GPU ve všech procesorech zmínili i zástupci společnosti AMD. Jejich technologie Smart Shift ECO, která v noteboocích dokáže vypnout hlavní grafiku a používat tu v CPU, by se takto mohla stát standardem všech desktopů s Ryzenem. Výsledkem tak může být to, že se dedikovaná grafika v případě potřeby vypne, což může znamenat nemalé rozdíly ve spotřebě. Teď je ještě otázka, budeme nové Ryzeny nazývat stále ještě CPU nebo už APU?