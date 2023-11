Iiyama má další herní monitor: G-Master GB2745QSU-B1 přináší 100Hz frekvenci

iiyama se v poslední době objevilo několik novinek. Vedle 27" VA modelu G-Master GB2745QSU-B1. Oproti dříve zmíněnému modelu jsme se zde dostali na vyšší rozlišení 2560×1440 pixelů, maximální frekvence 100 Hz je pak totožná. Kvůli panelu IPS ale musíme počítat s nižším kontrastem, ten je však na poměry panelů této třídy nadprůměrný a činí 1300:1. Maximální jas dosahuje hodnoty 250 nitů a máme tu 1ms odezvu MPRT. Monitor je 8bitový, zvládá tedy 16,7 milionu odstínů.

V nabídce herních monitorů společnostise v poslední době objevilo několik novinek. Vedle 27" VA modelu G-Master G2755HSU-B1 tu máme nyní i 27" IPS variantu. Oproti dříve zmíněnému modelu jsme se zde dostali na vyšší rozlišení 2560×1440 pixelů, maximální frekvence 100 Hz je pak totožná. Kvůli panelu IPS ale musíme počítat s nižším kontrastem, ten je však na poměry panelů této třídy nadprůměrný a činí 1300:1. Maximální jas dosahuje hodnoty 250 nitů a máme tu 1ms odezvu MPRT. Monitor je 8bitový, zvládá tedy 16,7 milionu odstínů.

Najdeme tu porty HDMI 2.0 a DisplayPort 1.2, nechybí také dvojice portů USB 3.2 Gen1 (max. 4,5W) a 3,5mm audio jack. VRR technologie FreeSync funguje v rozsahu 48 až 100 Hz (zde je zajímavé, že iiyama ve specifikacích hovoří o Full HD rozlišení), hráči si pak mohou vyhrát s prosvětlováním černé, aby se hry netopily ve stínech, do kterých není vidět. Monitor je vybaven i dvojicí 2W reproduktorů, příliš kvalitní zvuk bych ale nečekal. Novinka je výškově polohovatelná, umožňuje náklon od -5° do +23°, natočení do stran +/-45°, funkci pivota i možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Typická spotřeba monitoru činí 21 W.