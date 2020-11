iiyama uvedla 24" monitor XUB2492HSN-B1 se 75 Hz a USB-C hubem

Monitorů je mnoho typů a každý může být optimalizován na jiné použití. V případě ProLite XUB2492HSN-B1 to asi nebude profesionální grafická práce, ale může posloužit jako solidní menší pracovní monitor. Potěší totiž např. USB dockem a hubem, takže tu máme dva USB 3.0 porty a jeden USB-C 3.0 s PD až 75 W i DP-out. Snadno poslouží jako další monitor do vícemonitorové konfigurace. Najdeme zde totiž nejen vstupy HDMI a Display Port, ale také jeden výstup v podobě Display Portu, který umožní řetězení monitorů. Monitor zvládá maximální rozlišení Full HD (1920×1080 pixelů) při maximální frekvenci 75 Hz (přes HDMI i DP). To je sice více než standardních 60 Hz, ale hráče to asi až tak moc nenadchne.



Jde o 23,8" IPS displej s kontrastem 1000:1 a maximálním jasem 250 dc/m2. Odezva činí 4 ms a pozorovací úhly činí tradičních 178°. Jde o 8bitový displej s podporou 16,7 mil. barev, podporuje 99 % barevného gamutu sRGB a 72 % NTSC. Pokud jde o polohovatelnost, výškově je to 130 mm, do stran lze natočit o 45°, nechybí funkce pivot i možnost náklonu od -5° do +22°. K dispozici je také VESA 100×100mm pro montáž na zeď nebo rameno. Zajímavá je také spotřeba, která při provozu činí jen 19 W (0,5 W ve standby).

Ceny souvisejících / podobných produktů: