Imperva: za úspěchem scalperů stojí především Grinchboti

Grinchbot je pojmenovaný po známé kreslené postavičce Grinche, cynického "plyšáka", který se objevil už v dětské knize z roku 1957, v níž ukradl Vánoce. Grinchboti tak mnohým svým způsobem ukradli Vánoce i loni, přičemž nejde o určitou skupinu internetových botů, jako spíše o obecné pojmenování těch, kteří slouží pro velice rychlé a hromadné nakupování předem vytipovaného zboží.

Pokud se tak na právě zveřejněnou nabídku nějakého e-shopu slétnou Grinchboti, zákazník nakupující obvyklým způsobem zpravidla nemá šanci a může jen sledovat, jak se skladové zásoby okamžitě vyprázdní. Zboží pak putuje ke scalperům, kteří se je pak snaží s patřičnou přirážkou prodávat po bazarech.

Společnost Imperva sledující tuto "pandemii na Internetu" popisuje ve své nové studii a hlásí, že v případě Grinchbotů zaznamenala mezi měsíci září a říjen předchozího roku 788procentní navýšení jejich aktivity. To prý právě především kvůli předprodeji nových konzolí, ovšem jde rovněž o období, kdy se začaly prodávat první GeForce generace Ampere. Dle analytika Michaela Driscolla si scalpeři v loňském prosinci v USA přišli na 39 milionů dolarů, což představuje zisk z 82 milionů jimi prodaného zboží, a to pouze na eBay. Ve skutečnosti to tak byla několikanásobně vyšší čísla.

A je třeba se připravit na to, že Grinchboti ze scény nezmizí a že budou populární i letos kvůli "slabé nabídce a rostoucí poptávce". Nicméně zde je třeba upozornit na to, že trh se mění, a to přinejmenším v případě grafických karet. Nyní už je dávno pryč ta doba, kdy bylo možné grafiku za ještě relativně rozumnou cenu pořídit v obchodě, což byla právě i příležitost pro scalpery. Dnes si ji v obchodě pořídit můžeme, ale za ceny, které už v podstatě nemají kam růst (doufejme), což klasické scalpery vyřadilo z boje. Už delší dobu je také zřejmé, že lidé, kteří v bazarech nabízejí k prodeji grafické karty a chlubí se řadou či celou zdí poskládanou z jejich krabic, k nim rozhodně nepřišli z pozice běžného zákazníka. Musí být přisáti na jiný zdroj, kvůli čemuž se dané karty ani neobjeví v nabídkách obchodů.

Dnes je tak bohužel pro DIY nadšence nejlepší a jediná rozumná možnost, jak se dostat k nové grafice, koupě celého herního PC, které je třeba v případě GeForce RTX 3070 jen o trošku dražší než samostatná karta.



Ceny souvisejících / podobných produktů: