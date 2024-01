Indiana Jones and the Great Circle: gameplay trailer, vydání v roce 2024

O tom, že se připravuje hra podle filmové postavy Indiana Jonese, se vědělo už delší dobu, ale dosud chyběly konkrétní informace, jak by měla vlastně vypadat. To se ale teď změnilo, jelikož Bethesda včera večer věnovala ve své prezentaci poměrně hodně času právě tomuto titulu a rovnou ukázala i gameplay záběry:

Primárně půjde o akční adventuru z pohledu první osoby, ale při řešení hádanek nebo různých akcí dojde k automatickému přepnutí do pohledu z třetí osoby, což by mělo pomoci se lépe sžít s námi ovládanou postavou Indiana Jonese. Ta sama o sobě stojí za zvýšenou pozornost, jelikož předlouhou pro její model se stal přímo Harrison Ford a o její dabing se postaral Troy Baker.

V rámci výbavy budeme mít dokonce k dispozici i bič, který k této postavě neodmyslitelně patří a půjde využívat různým způsobem (útok, odzbrojení, odlákání pozornosti). Pokud jde o příběh, ten se bude odehrávat v roce 1937 mezi událostmi filmů "Dobyvatelé ztracené archy" a "Indiana Jones a Poslední křížová výprava". V herním světě budeme moci navštívit lokace jako Vatikán, Egypt, Thajsko nebo Himaláje.

Výkonným producentem hry jea pracují na ní vývojáři z, kteří se proslavili především restartovanou sérií Wolfenstein (počínaje titulem The New Order z roku 2014). Na závěr jsme se také dozvěděli, že by hra měla vyjít už někdy letos v roce 2024 pro PC, Xbox Series X|S a bude k dispozici i v Game Passu. A už teď má svou stránku na Steamu , takže si ji můžete přidat do seznamu přáni (předobjednat ji zatím nelze). Pokud Vás zajímá více kontextu, zde se můžete podívat na celou část prezentace věnující se této hře, kde jsou i doprovodné komentáře vývojářů: