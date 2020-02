Indický politik využívá AI k tvorbě vlastních vícejazyčných "deepfake"

Zneužívání umělé inteligence nám přinese asi hodně zajímavou budoucnost (v negativním smyslu) a jedním z největších problémů jsou tzv. deepfakes. Jde o podvržená videa, která jsou záměrně upravená umělou inteligencí tak, aby to vypadalo, že někdo řekl nebo udělal něco, co ve skutečnosti není pravda a může to tak dotyčného kompromitovat. Indický politik Manoj Tiwari (z politické strany Bharatiya Janata Party - BJP) na to šel ale jinak a deepfake si nechal udělat dobrovolně z vlastní vůle.

Aby jeho řeč zasáhla co nejvíce lidí, nechal si vytvořit ještě dvě kopie svého proslovu, jednu v angličtině a druhou v dialektu Haryanvi (dialekt hindštiny). Umělá inteligence upravila video tak, aby pohyby rtů o něco lépe seděly s vyřčenou mluvou v dalších jazycích. Podle zdrojů bylo video distribuováno do cca 5800 různých skupin ve WhatsAppu a celkem dosáhla na 15 milionů diváků.