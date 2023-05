Influencerka si účtuje $1 za minutu za hovor se svou AI kopií, už se i zvrhla

Vydělávat se dá různými způsoby a 23letá influencerka Caryn Marjorie našla opravdu velmi efektivní způsob. Na Snapchatu ji sleduje přes 1,85 milionu sledujících a není pro ní možné se věnovat všem svým sledujícím. Technologie ale něco takového přeneseně umožňují. Se svým týmem vývojářů vyvinuli její digitální verzi využívající systému ChatGPT-4, přičemž ji natrénovali na 2000 hodinách videí z YouTube s ní. Digitální verze Caryn tak měla dostatek dat, aby převzala její hlas, osobnost i chování. Nyní je tak dostupná každému, kdo si chce popovídat, dnem i nocí. Stačí něco napsat a odpoví digitální varianta.



Nejde zdaleka o levnou legraci, pouhá minuta hovoru vyjde na 1 USD. Přesto se skutečná Caryn nechala v rozhovoru pro Fortune slyšet, že už nyní má více než 1000 virtuálních přátel, přičemž v 99 % z toho jde o muže. Většina rozhovorů má trvání mezi 10 minutami a hodinou, takže si jistě dokážete spočítat, v jakých řádech se mohou pohybovat výdělky. Beta verze chatbota v době rozhovoru měla vyděláno 71,6 tisíc USD a Caryn říká, že s takovým zájmem by to mohlo přinést okolo 5 mil. USD měsíčně jen za to, že si s lidmi bude povídat její digitální kopie využívající systému umělé inteligence. Zprávy jsou zabezpečeny end-to-end šifrováním.

Objevil se pochopitelně také nepřekvapivý problém. Digitální Caryn je velmi snadné přesvědčit k velmi lechtivým konverzacím. I když chatbot samotný je nevyvolává, dle Alexandry Sternlight z Fortune stačilo nadhodit téma sundání si oblečení a digitální Caryn začala mluvit o objevování slasti, šeptala lechtivá slova, slovně ji svlékala a nabádala k (digitálnímu) pohlavnímu styku.