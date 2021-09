Ingenuity nyní na Marsu bojuje i s řídnoucí atmosférou

Ingenuity, aneb Mars Helicopter nyní slouží především pro mapování okolí a plánování cesty pro svůj rover Perseverance, přičemž díky své kameře může tvořit i prostorové snímky. Následující ukazuje kamenitý útvar zvaný Faillefeu, který helikoptérka zabrala během svého 13. letu na Marsu dne 4. září.

Mars Helicopter zde snímala z neobvyklé výšky 8 metrů nad povrchem, přičemž prostorový obrázek byl vytvořen díky dvěma záběrům pořízeným s horizontálním odstupem asi pěti metrů. Samotný Faillefeu je široký asi 10 metrů a pod ním najdeme počínající pískové vlnky, které charakterizují celou oblast South Seítah.

Nyní se ovšem Ingenuity potýká s nepříjemnými problémy, které přichystal samotný Mars. Sezónní změny na této planetě se totiž týkají i hustoty atmosféry, která je už tak velice řídká a brzy má ještě slábnout.

Håvard Grip (Chief Pilot of Ingenuity, NASA JPL) vysvětluje, že během následujících měsíců může atmosféra v místě, kde se pohybuje helikoptérka, zeslábnout až na 0,012 kg/m3. Pro porovnání, standardní hustota vzduchu u nás na Zemi je 1,225 kg/m3, což je cca stonásobek a na Marsu pak hustota atmosféry stoupá až na 0,02 kg/m3.

Pokud tedy hustota klesne na uváděnou hodnotu, Ingenuity by vzhledem ke svému výkonu měla jen 8procentní rezervu, která ji bude dělit od pádu vlivem ztráty aerodynamického vztlaku. Řešení je zdánlivě snadné, a to dále zvýšit otáčky, nicméně v takovém případě by se měly využít až takové, které nebyly dosud nikdy testovány, a to jak na Marsu, tak při simulacích na Zemi. Je tak otázka, jak se bude Ingenuity v takovém případě chovat.

Nyní se NASA chystá na 14. let, při němž Mars Helicopter poletí v ještě nižší výšce než doposud (5 metrů) a bude muset využít dosud nejvyšší otáčky rotorů, a sice 2800 RPM oproti standardním 2400 RPM. Problém je, že pokud se otáčky ještě zvýší, konce listů jejích vrtulí s průměrem 1,2 m se už nebezpečně přiblíží rychlosti zvuku (ten se šíří na Marsu pomaleji než na Zemi, cca 240 m/s), což by znamenalo i prudce se zvyšující aerodynamický odpor a je otázka, zda by helikoptérka dokázala takto vůbec letět.



Ceny souvisejících / podobných produktů: