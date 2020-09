Inno3D GeForce RTX 3090 se ukazuje: ventilátor i z boku

Inno3D GeForce RTX 3000 bude různorodá série, na jejímž vrcholu se ocitne model GeForce RTX 3090 iChill X4. Ten bude definovat především použitý chladič, který se ostatně uplatní také na modelu s čipem RTX 3080.

Osobně by mě pak skutečně zajímalo, co společnost Inno3D přimělo k tomu, aby do karty krom třech hlavních ventilátorů ještě z boku a na samotném konci umístila malý ventilátor. K čemu tam asi může být, když je zřejmé, že na daném místě může tvořit proud vzduchu právě třetí ventilátor? Zatím ale máme k dispozici jen jedinou fotografii, respektive dvě , ale ty ukazují v podstatě to samé. Těžko tak říci, jak to má Inno3D vymyšlené a zda boční ventilátor může mít opravdu nějaký smysl.

Jisté je, že komu nebude vonět z jakéhokoliv důvodu, ten si může vybrat kartu z řady iCHILL X3, která opět zahrnuje čipy GeForce RTX 3090 i 3080. Chladič jinak na první pohled vypadá zcela stejně, ovšem když se v případě iCHILL 4 zaměříme na místo pod velkým ventilátorem zcela vpravo, rozhodně nevypadá, že by pod ním bylo žebroví jako na kartě iCHILL 3. Je tam spíše něco jiného, ale co, to těžko říci. Navíc snímky karet jsou evidentně renderované, takže neukazují reálné objekty.

Dále tu máme nejlevnější verze v podobě RTX 3090 GAMING X3, která ale i tak bude jistě pekelně drahá. Obsahuje tříventilátorový chladič bez RGB podsvícení a jiných příkras a pak je to RTX 3080 Twin X2 OC.

RTX 3080 bude ostatně slabší GPU a karty budou mít i výrazně nižší TBP, čili dvouventilátorový chladič by měl na tuto práci stačit. Jde také o spíše jednodušší model bez RGB.

Ceny souvisejících / podobných produktů: