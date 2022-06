Instagram testuje umělou inteligenci k ověření věku, zkuste si to taky

Ačkoli to nemusí být z charakteru služby a jejího obsahu na první pohled patrné, dle podmínek Instagramu je minimální věk uživatele 13 let. Faktem ale je, že to nebylo doposud kdovíjak kontrolováno (a v podstatě ani nijak ověřováno), což ale přineslo spoustu negativní kritiky. Instagram proto začal tyto údaje průběžně vyžadovat a snažil se tak oddělit děti od dospělých osob.

V případě editace data narození u teenagerů, kteří si nastaví věk 18 let a více, je vyžadováno potvrzení v podobě scanu různých dokladů. V USA navíc od dnešního dne včetně možnosti nazvané „social vouching“, kdy Instagram osloví tři náhodné sledující (starší 18 let) dané osoby, kteří pak mají 3 dny na odpověď a potvrzení, případně právě výše zmíněný odhad věku za pomocí umělé inteligence.

Yoti, tedy nástroj dodávající Instagramu tuto funkcionalitu, patří mezi poměrně známé subjekty poskytující právě ověřování identity, přičemž jejich využívání je legislativně v pořádku například v Anglii nebo Německu.