Instrukční sada Intel AVX10.2 aneb nástupce AVX-512 se vrací i pro E-Core

Intel v roce 2016 uvedl instrukční sadu Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512), která přinesla 512bitové vektorové registry, počet vektorových registrů zvýšila o 16, bylo zde také 8 nových maskovacích registrů a několik nových instrukcí. S AVX-512 jsme se setkávali u procesorů Intel až do roku 2021 a architektury Rocket Lake, nicméně Alder Lake a Raptor Lake už toto oficiálně nepodporoval a funkce zůstaly vyhrazeny jen některým serverovým procesorům. Intelu v tomto ale udělalo problém AMD, které podporu AVX-512 zavedlo u procesorů s architekturou Zen 4, takže se Intel dostal do nevýhody a zatímco v roce 2021 byl v souboji s AMD tím, kdo AVX-512 měl, o rok později se to přesně obrátilo. Problémem AVX-512 je nicméně to, že při jeho použití extrémně roste spotřeba procesoru (např. u Intelu to může být i o třetinu).

Intel nicméně představil novou instrukční sadu AVX10.1, která sama o sobě toho zatím moc nepřinese (navíc 512bitová podpora je volitelná), a v zásadě největším rozdílem je to, že se podpora AVX10 bude jednodušeji testovat. Místo série testů pomocí CPUID (dnes má AVX-512 přes 20 různých příznaků pro podporované technologie) zde má být jednodušší označování podpory jednotlivých technologií. AVX10.1 má být nadále podporováno pouze na Xeonech a jejich výkonných jádrech P-Core (Granite Rapids). To pravé ale přijde s AVX10.2. To už se objeví nové instrukce a především Intel už nehovoří o tom, že by byl systém vyhrazen jen pro Xeony. Dokonce hovoří o tom, že bude dostupný nejen na výkonných jádrech P-Core, ale i na úsporných E-Core.