Intel a nová generace CPU: 7nm Redwood Cove a další

Intel tak má dle Moore's Law is Dead (MLID) připravena tři další želízka v ohni, která nastoupí po očekávaných Rocket Lake (11. generace Core). Jedno z nich dobře známe a jde o Alder Lake (12. generace Core) a pak mají následovat v rámci další generace Meteor Lake a po nich Lunar Lake. Všechna tato označení se objevila už dříve, ale co nového se o dozvíme o produktech, kterých se týkají?

- klikněte pro zvětšení -

Co se týče Rocket Lake, pak ty prý nemají představovat další velkou generaci. Intel je chce vypustit v březnu příštího roku spíše jako doplňující procesory pro platformu LGA 1200, které mají šanci v případě výkonu jednoho jádra překonat Zen 3, ovšem takty při zatížení více jader mají být spíše nižší, a tak jde spíše právě o jedno jediné jádro, při jehož zatížení má Rocket Lake šanci překonat Zen 3.

Následovat budou serverové Ice Lake, které měly původně nastoupit už letos, a tak lze počítat s tím, že jako produkty pro polovinu roku 2021 už budou spíše zastaralé a oproti konkurenčním Milan vyloženě slabé. A jak se dalo očekávat, tyto procesory bude Intel dle MLID chtít nahradit co nejdříve, a to pomocí Sapphire Rapids s Golden Cove, DDR5, PCIe 5.0. A ačkoliv měl Intel otestovat i 72jádrové verze, nakonec máme očekávat maximálně 56 jader, přičemž samotný procesor jich bude mít více, čili část jader v křemíku bude deaktivována, aby tu byl prostor pro výrobní chyby. Počítá se rovněž s paměťmi HBM2e pro některé verze (superpočítače) a nástup je plánován nejdříve na první kvartál 2022.

- klikněte pro zvětšení -

Až generace Alder Lake by tak mohla přinést svěží vítr mezi intelovské desktopy, neboť se máme těšit až na 50% zvýšení IPC oproti Skylake a až 20% oproti Tiger Lake. Dle MLID jde stále o monolity s takty vyššími než Tiger Lake a ty nejlepší modely nabídnou 8C/16T v jádrech Golden Cove plus 8C/8T ve slabších Gracemont. Intel prý plánuje mluvit o těchto procesorech jako o 8C/24T modelech, čímž by se tak jádra Gracemont dostala v marketingu na úroveň logických jader.

Patice LGA 1700 pro Alder Lake tu s námi pár let pobude a nabídne v případě Alder Lake podporu DDR5 i dnešních DDR4 (spíše low-endové desky) a dále mix rozhraní PCIe 5.0 a 4.0.

A pak už tu máme zmíněné Meteor Lake s jádry Redwood Cove založené na 7nm technologii s EUV. Redwood Cove nahrazuje zrušený Ocean Cove jako jádro, které má umožnit i výrobu procesorů ve firmě TSMC, což zatím existuje jen jako možnost. Může už také přijít náhrada vnitřní topologie s Ring Bus a také už je tu možnost, že Meteor Lake nebudou monolity, ale to se teprve uvidí, a to (snad) někdy do roku 2023.

Nakonec byly krátce zmíněny Lunar Lake, jež jsou ale ty jsou ještě tak daleko, že se o nich nedá tvrdit nic konkrétního. Zmíněn byl jen jeden střípek informace, a sice to, že by mohly využít I/O čip (jako Ryzen 3000/5000).



