Intel Alder Lake-P i S a Tiger Lake-H v detailech

Intel už nabízí první Tiger Lake, ovšem pouze v podobě úsporných mobilních čipů rodiny U. My čekáme ještě na výkonnější, ale také mobilní Tiger Lake-H a z hlediska desktopů pak na Alder Lake-S, vedle nichž tu je záhadná rodina Alder Lake-P.

Tiger Lake-H, které mají na trh ze všech jmenovaných asi nejblíže. Dle starších informací by se na něj měly dostat někdy na jaře, a to ve verzích s 35 a 45W TDP. Půjde také o první moderní procesory od Intelu, které nabídnou až 8 fyzických jader (10nm Willow Cove), ovšem konfigurace iGPU bude nejspíše sražena na 32 EU. Dá se totiž předpokládat, že k takovýmto CPU se už bude montovat samostatná grafika. Notebookcheck má nové a pochopitelně nezaručené informace o těchto procesorech a my začneme s, které mají na trh ze všech jmenovaných asi nejblíže. Dle starších informací by se na něj měly dostat někdy na jaře, a to ve verzích s 35 a 45W TDP. Půjde také o první moderní procesory od Intelu, které nabídnou až 8 fyzických jader (10nm Willow Cove), ovšem konfigurace iGPU bude nejspíše sražena na 32 EU. Dá se totiž předpokládat, že k takovýmto CPU se už bude montovat samostatná grafika.

Dále se dozvídáme o podpoře DDR4-3200, což už je dnes v podstatě standard, a to s kapacitou do 128 GB. Pro napojení dalšího hardwaru přímo na procesor poslouží 20 linek PCIe 4.0, takže můžeme předpokládat, že 16 bude určeno pro grafiku a zbývající pro SSD, ale to už závisí na konkrétní implementaci.

Intel Alder Lake-P a Alder Lake-S dle tohoto staršího obrázku slibují konfiguraci až 8+8+1, což znamená 8 výkonných CPU jader, 8 slabších CPU jader a základní verze iGPU. Konkrétně pak má jít o jádra Golden Cove (GLC) a slabší atomová Gracemont (GRT). TDP se vyšplhá na 125 W, čemuž odpovídají nové informace.

Rodina S bude pochopitelně klasická desktopová, ale kam se zařadí P, to dosud nevíme. Dozvídáme se ale, že tu má být maximálně 6 GLC a 8 GRT. Hyperthreading mají podporovat obě rodiny, ovšem není zrovna jasné, zda na obou typech jader.

Alder Lake-P také mají na rozdíl od S s 32 EU využít výkonná iGPU s plným počtem 96 EU, jaký nabízí Xe-LP. Půjde prý už o novou verzi s podporou Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) pro AI. Kam se tedy Alder Lake-P zařadí, to je skutečně otázka. Mohlo by jít snad o procesory speciálně pro firemní PC, kde se nepočítá se samostatnou grafikou? Rozdíl je i v podpoře pamětí: rodina S umožní napojit až 128 GB DDR5-4400, zatímco P mají podporovat "jen" 64 GB neuvedeného taktu.

Dále tu máme už podporu sběrnice PCIe 5.0 namíchanou s verzí 4.0 i 3.0. Alder Lake-S mají konkrétně využít 16 linek PCIe 5.0 a další čtyři PCIe 4.0 plus 16x PCIe 4.0 a 12x PCIe 3.0 na čipsetu. To vše můžeme uvést také v tabulce:

Rodina Tiger Lake-H Alder Lake-P Alder Lake-S BGA Series 11. Gen Core-H 12. Gen Core Mobile 12. Gen Core Mobile BGA Jádra/vlákna 8/16 Willow Cove 6/12 Golden Cove + 8/8 Gracemont 8/16 Golden Cove + 8/8 Gracemont Proces CPU – 10 nm;

PCH (samostatný) – 14 nm CPU – 10 nm;

PCH (v pouzdře) – 14 nm CPU – 10 nm;

PCH (samostatný) – 14 nm LLC Cache 24 MB 24 MB 30 MB Rozměry pouzdra (mm) CPU – 50 x 26,5;

PCH – 25 x 24 CPU + PCH – 50 x 25 CPU – 45 x 37,5;

PCH – 28 x 25 GPU Xe 32 EUs Xe 96 EUs Xe 32 EUs GPU vlastnosti 4x Display-out;

Dual DisplayPort 1.4b;

8K 60 HDR;

12b, AVI dual encoders 4x Display-out;

DisplayPort 1.4b;

AVI accelerated encode;

GNA 3.0 4x Display-out;

DisplayPort 1.4b;

AVI accelerated encode;

GNA 3.0 Paměti DDR4-3200 128 GB DDR4-3200 64 GB;

DDR5-4400 64 GB DDR4-3200 128 GB;

DDR5-4400 128 GB Rozhraní 4x Thunderbolt 4 + DisplayPort;

Wi-Fi 6 802.11ax 4x Thunderbolt 4 + 1x Maple Ridge;

Wi-Fi 6E 802.11axR2 2x Maple Ridge;

Wi-Fi 6E 802.11axR2 PCIe linky CPU – 20 – Gen4 x16 + Gen4 x4;

PCH – 24 – Gen3 x24 CPU – 16 – Gen5 x8 + 2x Gen4 x4;

PCH – 12 – Gen3 x12 CPU – 20 – Gen5 x16 + Gen4 x4;

PCH – 28 – Gen4 x16 + Gen3 x12 Zabezpečení Total Memory Encryption (TME);

Return-oriented programming (ROP) attack prevention TME;

ROP attack prevention;

Hypervisor-manager Linear Address Translation (HLAT);

Multi-key TME (MK-TME) TME;

ROP attack prevention;

HLAT;

MK-TME

