Intel Alder Lake-S se usmál do objektivu, je větší a protáhlý

Intel Alder Lake-S nastoupí až po generaci Rocket Lake-S, kterou už Intel sám potvrdil na březen příštího roku. Je přitom s podivem, že o procesorech Alder Lake-S se objevilo už tolik informací, když se dá usuzovat, že by je od vypuštění na trh mělo dělit alespoň nějakých 18 měsíců. Takže je otázka, zda Intel náhodou z Rocket Lake-S neudělá generaci s jepičím životem, aby mohly další procesory nastoupit co nejdříve.

Na serveru VideoCardz si dali tu práci a spočítali počet kontaktních plošek údajného Alder Lake-S, který skutečně vychází přesně na 1700. Je jich tak přesně o 500 víc v porovnání s LGA 1200 pro Comet Lake-S i Rocket Lake-S a Intel jich může nabídnout jednak díky celkovému zvětšení procesorového pouzdra, ale i jejich zhuštění. Můžeme tak počítat s tím, že pokud neodborně hrábneme do patice desky a zohýbáme některé piny, jejich narovnání bude znamenat ještě titěrnější práci s velice nejistým výsledkem.

Vzhledem k obdélníkovému a podstatně většímu půdorysu je tu také otázka, jak to bude s kompatibilitou s chladiči procesorů. To bude dáno tím, zda Intel zachová rozteče a čtvercové rozmístění montážních otvorů. Ty ale mají v případě dnešních desek snad dostatečnou rezervu na to, aby se mezi ně vešla i větší patice. Ostatně jde jen o 7,5 mm v jednom rozměru, takže kompatibilita se staršími chladiči snad zůstane zachována.

K fotografii tu bohužel nemáme další informace, jako třeba specifikace o daném procesoru. Ovšem už dříve se potvrdilo, že Alder Lake využijí kombinaci slabších a silnějších jader Gracemont a Golden Cove, takže my budeme moci poprvé na desktopu vyzkoušet variaci na architekturu ARM big.LITTLE nebo spíše na Lakefield samotného Intelu.

Po Alder Lake-S by už měly následovat 7nm procesory Meteor Lake-S s jádry Ocean Cove a opět Gracemont a stále pro patici LGA 1700. Ta by už měla téměř s jistotou využívat paměti DDR5 a vedle nich také sběrnici PCIe 5.0, což se ještě musí potvrdit. Pokud to tak bude, pak PCIe 4.0 bude mít u Intelu velice krátký život v rámci jediné desktopové generace, a to Rocket Lake-S.

Ceny souvisejících / podobných produktů: