Intel Arc A380 od ASRocku se objevil za 139 USD

Už brzy by se měly grafické karty Intel Arc dostat do obchodů a zájemci si je budou moci koupit. Dosud se objevovaly spíše v Číně, ale vypadá to, že si pomalu najdou cestu i do dalších destinací. Americký obchod Newegg totiž už nabízí v předprodeji grafickou kartu ASRock Challenger Arc A380 6GB OC. Uvedená je u nich cenovka 139,99 USD, karta bude pravděpodobně dostupná od 22. srpna a byl stanoven limit 2 kusů na zákazníka.



Jde o kartu ve formátu pro systémy ITX, má tedy jen malý chladič s jedním ventilátorem. Je určena pro rozhraní PCIe 4.0 a disponuje jedním portem HDMI 2.0b a třemi porty DisplayPort 2.0. Využívá 6 GB paměti GDDR6 15,5Gbps na 96bitové sběrnici. Pokud jde o takt čipu, máme tu před sebou přetaktovanou verzi s frekvencí 2250 MHz, což je o osminu vyšší takt než standardních 2,0 GHz, napájení ze zajištěno i 8pinovým konektorem.