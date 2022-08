Intel Arc A580 v prvním testu: v AotS konkuruje dokonce RTX 3060

Nové grafické Intelu se objevují v mnoha únicích, které se ale docela vyhýbaly střednímu modelu Arc A580, který by měl být postaven proti takovým kartám, jako je např. GeForce RTX 3050. Nově uniklý výsledek z jednoho benchmarku nicméně ukazuje, že karta by teoreticky mohla mít navíc. Je zde ale třeba se mít na pozoru. Testovanou hrou bylo Ashes of the Singluarity v rozhraní Vulkan, což je něco, co novým kartám Intelu dost hraje do not a nemusí vůbec představovat výkon, který bude dosahovat ve hrách např. s DirectX 11.



Testovalo se na nastavení Minumum 1080p a Arc A580 zde dosáhla 9300 bodů s průměrnou snímkovací frekvencí 95 fps. To rozhodně není špatný výsledek, neboť RTX 3060 zde měla 96 fps, tedy jen o 1 fps více. Jak ale už bylo řečeno, tento test je patrně jedním z těch, které budou kartám Arc sedět nejvíce a nedá se čekat, že by se A580 výkonem rovnala RTX 3060. Každopádně, hezké by bylo vidět srovnání i v jiných testech, abychom si udělali pořádný obrázek. Tento výsledek totiž sám o sobě moc velkou vypovídací hodnotu bohužel nemá a větší počet testů by určitě neuškodil. Tato čísla přesto naznačují alespoň to, že by na tom ve srovnání s RTX 3050, na kterou míří, nemusela být výkonem zrovna špatně.



Připomeňme ještě, že Arc A580 má GPU ACM-G10 s celkem 16 jádry Xe a 2048 jádry. Přesný takt neznáme, nicméně karty by měly mít 15,5Gbps paměti GDDR6 o kapacitě 8 GB na 128bitové sběrnici. TBP by měla dosahovat 175 W (to je nevýhoda, neboť RTX 3050 má podstatně nižších 130 W). Cena se prozatím odhaduje někde v rozmezí 200 až 250 USD.