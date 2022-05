Intel Arc A750 a A380 na přelomu května a června, kolik budou stát?

Jak to vypadá, Intel se nechystá vypustit všechny chystané karty Alchemist pro desktopy v jednu dobu, ale to bychom od něj ani nečekali. Důležité bude, aby na trh přišly alespoň některé a dle zdrojů serveru wccftech to mají být nejdříve Arc A750 a A380 za 350 a 150 USD. A750 se tak vejde mezi RTX 3060 a 3060 Ti či mezi RX 6600 a 6600 XT a A380 už cenový ekvivalent u NVIDIE nemá a i low-endový Radeon RX 6400 je o deset dolarů dražší.

Nutno dodat, že na Computexu by měl Intel nové Arc A750 a A380 pouze představit a na trh je vyslat někdy později, ovšem na to už bychom neměli dlouho čekat (cca 2 týdny).

Po kartách A750 a A380 má následovat A580 s již pouze odhadovanou cenou 280 USD, která by byla představena během července. Kde je ovšem A780, čili hi-end generace Alchemist? Ta se dle zdroje nedostane do nabídky mezi prvními, což je zajímavý přístup, neboť NVIDIA i AMD obvykle začínají nejvýkonnějšími modely (které se časem mohou dočkat lepších verzí).

Intel přitom prý své partnery neinformoval o pevných datech, kdy nové karty představí a kdy skončí prodejní embargo. Pro A750 a A380 tak platí konec května až začátek června, pro A580 červenec a prodej prvních karet má široké okénko končící až 30. června.

Od karty A750 přitom můžeme očekávat výkon srovnatelný s GeForce RTX 3060, což by za uvedených 350 dolarů nebylo velké terno, nicméně RTX 3060 se zatím stále neprodává za doporučenou cenu, naopak zůstává obecně jednou z nejvíce předražených GeForce. Ovšem kde budou její ceny za dva měsíce, to lze jen hádat.

Pak je tu A380 srovnatelná prý s GTX 1650, která by mohla být nejlevnější moderní kartou na trhu v celkové nabídce. A opět, GTX 1650 má doporučenou cenu 150 dolarů, což nedává Intelu cenovou výhodu, ale reálně je tato NVIDIE výrazně dražší.

Nakonec tu máme A580 s výkonem RTX 3050 (250 USD), čili zde je nabídka Intelu ještě o 30 dolarů dražší. To je ale stejně jen velice hrubé srovnání, do nějž vnesou světlo až testy a pohled do nabídky obchodů.