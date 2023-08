Intel Arc A770 přetaktován na 3,6 GHz, v zátěži ale tolik rozhodně nevydrží

Společnost Intel se přidala k výrobcům klasických grafických karet a její Arc sice ze začátku sužovaly neodladěné ovladače, dnes je to ale mnohem lepší. Karty nabízí solidní výkon za solidní cenu a nyní můžeme doufat, že nová generace sníží svou spotřebu (ta je vzhledem ke konkurenci velmi vysoká) a že se snad dostane také do vyšších výkonnostních tříd. Jednou z metod, jak kartám dopomoci k vyššímu výkonu, je také přetaktování. Overclocker SkatterBencher vzal Intel Arc A770 a pokusil se zjistit, co lze z těchto karet vlastně vymáčknout. Zde připomeňme, že Arc A770 běží na základním taktu 2100 MHz s Boostem na 2,4 GHz.

Díky chlazení tekutým dusíkem se overclocker dostal na frekvenci 3586 MHz, což je zhruba 50% přetaktování nad oficiální hodnotu Boostu, a to při napětí 1,305 V. Karta byla ale velmi nestabilní a i v idle režimu vydržela maximálně pár sekund, než došlo k zamrznutí počítače a byl nutný restart. Aby byla schopna alespoň mírné zátěže a vydržela pracovat v operačním systému, takt musel dolů na zhruba 3,4 GHz a napětí bylo sníženo na 1,285 V. Při zátěži ve 3D se muselo s frekvencí ještě mnohem níž. 3D Mark zvládl spustit s frekvencí 3,1 GHz, ale nebyl schopen ho dokončit s jedinou výjimkou, kdy byla karta opomenutím nastavena tak, že kvůli ve výsledku "throttlovala" (omezovala výkon kvůli limitu teploty VRM). To ale způsobilo pády frekvence na 2,1 GHz, takže navzdory výraznému přetaktování dosáhl jen 15.254 bodů v 3DMark Time Spy, přičemž průměr pro A770 je 13.487 bodů.

Nejvyšší frekvence, se kterou byl přetaktovaný Arc A770 schopen dokončit 3DMark, byl nakonec velmi hluboko pod rekordní frekvencí 3,6 GHz. Ta totiž činila "jen" 3012 MHz, což je ale i tak úctyhodné číslo. Karta k tomu potřebovala napětí 1,12 V. Kromě jednoho jediného testu v benchmarku 3DMark (Fire Strike) se mu podařilo překonat dosavadní rekordy, většina ale byla dosažena na ještě trochu nižším taktu 3002 MHz. Od doby překonání rekordu SkatterBencher ztratil prvenství ještě v jednom testu Speed Way, kde byl jeho rekord 2629 bodů překonán o pouhé 2 body.