Intel Arc Alchemist budou 6nm čipy, jaký slibují výkon?

Intel Arc Alchemist tak budou první široce dostupné herní grafiky generace Xe, které také ukáží, zda se sázka Intelu na Raju Koduriho z AMD vyplatila. Stejně jako v případě Intel Ponte Vecchio a Xe HPC tu budou jako základ jednotky Xe Core.

Každé Xe Core nabídne 16x 256bitových vektorových a 16x maticových enginů pro 1024 bitů a dále pak jednu RTU (Ray Tracing Unit). Xe Core budou seskupeny do Render Slice po čtyřech a samotných Render Slice bude v případě GPU Alchemist až osm, jak ukazuje následující snímek a ty budou sdílet jednu L2 cache. Nevíme ale, jaké objemy L1 a L2 cache tu Intel využije, přičemž HPC verze budou mít 512 kB L1 na jádro a 144 MB L2 celkově, takže lze předpokládat, že zde to bude méně.

Xe HPG v 512 EU verzi

Pokud jde tedy o znázorněnou konfiguraci s osmi Render Slice, pak ta viditelně odpovídá čipu DG2 s 512 EU, pokud máme soustavu jednoho vektorového a maticového enginu započítat jako EU, což dostupné informace potvrzují. Těchto EU je tu 16 na Xe Core a ve výsledku tak 512 (16 x 4 x 8).

Intel také slíbil další informace o AI supersamplingu, který opravdu ponese označení XeSS (Xe SuperSampling) a využije instrukce DP4a či lépe XMX, které již nabízí dnešní DG1. Čili právě maticové jednotky XMX jsou dle očekávání to hlavní, co bude pohánět XeSS. Tato technologie bude založena na historii předchozích snímků a na pohybových vektorech, po čemž bude následovat postprocessing a konečné zobrazení.

XeSS má být dle výše uvedeného hrubého grafu sice pomalejší než klasický upscaling, ale ne o moc, přičemž v tomto ohledu má lepší výkon podat právě XMX. V případě použití instrukcí DP4a bude výkon nižší, ovšem tyto instrukce podporují i konkurenční GPU od AMD Vega 20 a NVIDIA Pascal. Čili tu máme vedle AMD FSR další univerzální technologii, i když asi ne rovnou i multiplatformní.

Potvrzena byla základní roadmap, z čehož se dozvídáme, že další verze ponesou číslovky 2 a 3 v horním indexu, ale spíše budeme psát podobně jako doposud Xe2 či Xe3.

Xᵉ HPG – Alchemist

Xᵉ² HPG – Battlemage

Xᵉ³ HPG – Celestial

Xᵉ Next Architecture – Druid





Z doprovodných materiálů to přitom vypadá, že Intel možná ani nepočítá s tím, že by v příštích čtyřech generacích herních grafik už využil vícečipová GPU, ale to nelze tvrdit jen na základě jednoho obrázku.

Podíváme se ještě na to, jaké zlepšení ohledně výkonu a spotřeby nám Xe HPG oproti Xe LP slibuje a nakonec už tu máme potvrzení, že generace Alchemist bude vyráběna firmou TSMC, což jsme věděli už dříve, ale nebylo jasné, kterým procesem. Bude to 6nm N6.





