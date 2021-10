Intel Arc Alchemist v nových renderech, přijdou až v 2. čtvrtletí?

Moore’s Law is Dead tak předkládá následující obrázky ukazující představu autora o podobě referenčních verzí grafických karet Intel Arc Alchemist, respektive nejvýkonnější verze s 512 jádry, čili DG2-512. Výsledné karty budou pochopitelně vypadat jinak, ale mohly by se alespoň blížit této představě.

Nějak ale vypadat budou a důležité je spíše to, kdy mají přijít na trh. Dosud se mluvilo o začátku příštího roku a o tom, že v takovém případě je Intel s největší pravděpodobností představí na začátku ledna na CES 2022. Právě dle Moore’s Law is Dead by ale měly nastoupit až během druhého čtvrtletí, což se ovšem nevylučuje s jejich prezentací na příštím CES. Pokud by ale ta měla být takto brzká, pak jistě nebude vyčerpávající a Intel by si nejdůležitější podrobnosti jistě zatím ponechal v tajnosti. Ostatně o konečném výkonu a ani cenách by mluvit ani nemohl vzhledem k tomu, že jeho karty plus ovladače by po CES čekal ještě alespoň další tříměsíční vývoj.

Intel přitom sám oznámil, že Alchemist přijdou na trh už v prvním čtvrtletí, ale to se mohlo jednak změnit a potom jsme se nedozvěděli, zda přijdou na trh nejdříve mobilní, anebo desktopové verze. A právě dle Moore’s Law is Dead to má platit pouze pro mobilní verze, jež si Intel prý chystá po boku se svými novými Alder Lake-P, čili desktopové přijdou dle tohoto zdroje později.

Od vlajkového modelu s 512 jádry očekáváme celkem 4096 shaderů v GPU s taktem mezi 2,2 až 2,5 GHz, které využije 256bitové rozhraní pro 16 GB paměti GDDR6. Máme přitom počítat s výkonem odpovídajícím kartě RTX 3070 či RX 6700 XT s velice srovnatelným TBP 225 W.



