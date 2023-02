Vývoj Intelu Arc Battlemage bude jednodušší, přijde jen ve 2 verzích

Společnost Intel má za sebou uvedení první generace karet Intel Arc na trh a nasbírala při tom mnoho cenných zkušeností. Tom Petersen z Intelu v rozhovoru pro HardwareLUXX poznamenal, že zvolili hodně nešťastný přístup, který vedl k mnoha problémům, jichž jsme byli svědkem. Hlavní problém byl v tom, že Intel vyvíjel hned čtyři různé varianty čipů, a to úsporné Xe-LP, výkonné Xe-HP, výpočetní karty Xe-HPC a grafické Xe-HPG. Takové tříštění vývoje na mnoho větví přineslo zpoždění, problematické ovladače, vysoké vývojové náklady i různá rušení některých projektů. Toto už u vývoje další generace Intel Arc Battlemage nechce opakovat a věří, že ten bude výrazně jednodušší.



Jednak je už na čem stavět, jednak se celé řešení rozdělí jen na dvě, úspornou řadu Xe-LPG a výkonnou Xe-HPG. To by mělo Intelu dovolit zjednodušit vývoj, lépe zvládat problematiku duševního vlastnictví i přinést lépe škálovatelné řešení. Např. vývoj ovladačů se nyní nebude tříštit na každý segment zvlášť, kde byla k dispozici úplně odlišná řešení, ale základ by měl být pro všechny verze stejný. Variantu Xe-LPG bychom měli poprvé spatřit v procesorech Intel Meteor Lake v podobě dlaždicového GPU, Xe-HPG se má objevit patrně počátkem roku 2024. Třetí generace Xe3 ponese název Celestial, čtvrtá pak bude Druid.