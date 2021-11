Intel B660 možná bez PCIe 5.0, problematická je i kompatibilita chladičů

Asus zřejmě omylem poslal jednomu z recenzentů desku s čipsetem Z690 ve špatné krabici, na níž naleznul štítek PRIME B660-PLUS D4 a informaci o podpoře rozhraní PCIe 4. a ne 5. generace.

Tento štítek zveřejnil server VideoCardz a vypadá to, že alespoň některé verze desek s B660 nebudou podporovat rozhraní PCIe 5.0. Jeho podporu sice zajišťuje procesor, od nějž vedou hlavní linky PCIe 5.0 do hlavního slotu PCIe x16 (nebo se rozdělují do dvou), ovšem i výbava základní desky především s ohledem na kvalitu datových cest tomu musí odpovídat. Ostatně to nám ukázal i případ s procesory AMD Zen 2 a PCIe 4.0, kde toto rozhraní také fungovalo na starších deskách, které pro novou verzi rozhraní oficiálně nebyly určeny, ale ne na všech a ne bezproblémově, takže AMD se později rozhodlo o podporu nového rozhraní raději připravit všechny starší desky bez rozdílu.