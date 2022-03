Intel BMZ2: druhá generace se výrazně zlepšila ve výkonu a efektivitě těžby

Intel Bonanza Mine jsou první čipy této firmy, které jsou určeny coby ASIC pro těžbu Bitcoinu, ovšem my už víme, že oproti konkurenci jde již o podprůměrnou výbavou s výkonem 40 TH/s při spotřebě 3600 W. Konkurenční Bitmain má přitom již v nabídce i S19j XP, který nabízí 140 TH/s při spotřebě 3010 W.

Jak můžeme vidět, společnost GRIID srovnává "New Miner" s modelem S19 Pro a těžko říci, z jakého důvodu. Může jít prostě o to, že jde o konkurenční stroj, který je tomu novému nejblíže, přičemž výsledných 135 TH/s už je skutečně srovnatelných i s S19j XP, i když 26 W/T (watt na TH/s), čili spotřeba kolem 3500 W na výkon 135 TH/s, už je horší. GRIID ovšem mluví i o tom, že nové stroje jsou o polovinu levnější než S19 Pro, čili by mohlo jít o částku mezi 5 a 6 tisíci dolary a to už může jít skutečně velice zajímavá nabídka. V poznámkách se ale píše i konkrétní částka, to 5625 dolarů za jeden "New Miner".

Je třeba ale poznamenat, že ceny ASIC od firmy Bitmain i jiných se časem značně mění, a to dle hodnoty Bitcoinu, předpokladu návratnosti do budoucna i dostupnosti hardwaru, která v poslední době není dobrá. Intel má navíc tu výhodu, že pro něj neplatí americká dovozní cla jako pro čínské firmy, které obvykle patří mezi výrobce těžebních ASIC. Intel je přitom rozhodnut nabízet své ASIC za pevně stanovené ceny a na domácím trhu v USA, kde se soustředí značný výkon těžby BTC, má tak výhodnou pozici.





Nepotvrzuje se tedy, že by Intel měl nabídnout ty nejvýkonnější a nejefektivnější ASIC pro těžbu Bitcoinu, tedy alespoň zatím. Je však alespoň již na druhém místě za Bitmain Antminer S19j XP a překonává i Bitmain S19j Pro a dalece pak Intel Bonanza Mine (BMZ1), prototyp s efektivitou mezi 54 a 60 W/T.

Intel tak předvedl velký mezigenerační pokrok, i když jak už bylo uvedeno, BMZ1 je stejně jen prototyp a až BMZ2 je první produkt určený k prodeji. Navíc BMZ1 měl být navržen již v roce 2018, takže ani nejde o nejnovější čipy.

Vedle firmy GRIID by si měly své BMZ2 začít odebírat také společnosti Argo Blockchain a BLOCK.



