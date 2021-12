Intel brojí proti zákazu importu zboží od DuPontu, ten může zhoršit nedostatek čipů

Jedná se tu o materiál označovaný jako chemical mechanical planarization/polishing (CMP) slurry. Využíván je v procesu zpracování křemíkových waferů, a to v rámci tvorby každé vrstvy, neboť tu jde o odstranění nadbytečného materiálu a vytvoření hladkého povrchu. CMP slurry by se tak dalo prostě a jednoduše označit za leštidlo a spotřební materiál, který je naprosto nezbytný v procesu výroby čipů.

V tomto případě jde pak konkrétně o CMP známý pod obchodní značkou Optiplane, který vyrábí Rohm & Haas (DuPont) na Tchaj-wanu a v Japonsku. Dle Bloombergu byla totiž firma DuPont nedávno obviněna z porušování patentů firmy CMC Materials Inc. z Illinois, čili nyní od USITC hrozí zákaz dovozu příslušných produktů od DuPontu do Spojených států, který by ale dle hlasitého křiku Intelu mohl jen dále zhoršit situaci s výrobou počítačových čipů.

CMC Materials Inc. se tak brání u soudu a USITC se nyní rozhoduje, zda zakáže dovoz CMP od DuPontu do USA, přičemž toto rozhodnutí už mělo padnout, ale na poslední chvíli byl termín odložen do 16. prosince.

Dle Intelu je zvláště v případě pokročilých procesů mimořádně důležité, aby CMP materiály měly vždy zcela stejné složení a vlastnosti. I malé variace mohou mít velké dopady na celý výrobní proces, čili tu nejde o to, zda na trhu budou i jiní dodavatelé "leštidel", která by se dala použít. Jde především o to, že přechod k jiným dodavatelům by mohl velice poznamenat celou produkci a ovlivnit výtěžnost, než by byl proces opět upraven a vyladěn.

Intel navíc na USITC vytáhl rovnou těžké argumentační zbraně, s jejichž pomocí si nepřímo říká alespoň o 24měsíční lhůtu, během níž by se mohl pomalu připravit na využití CMP od jiných firem, čili po tuto dobu by mohl nadále využívat produkty od DuPontu. Uvádí přitom, že bez takovéhoto opatření představuje okamžitý zákaz dovozu ohrožení národní bezpečnosti a ekonomických zájmů USA. A krom toho také zmiňuje, že by mohl být být otřesen celý dodavatelský řetězec CMP materiálů.

Lze si přitom představit, že zákazem dovozu produktů DuPontu do USA by nejvíce trpěl právě Intel coby jeden z největších světových výrobců čipů, jehož většina výrobních kapacit je přitom právě na půdě USA (a další se již staví). Z reakce právníků USITC se ale už ukazuje, že Intel asi dosáhne své 24měsíční lhůty, "zvlášť když komise shledá, že na trhu je nedostatek čipů". Zde se chce jen dodat, že o tom by se ona komise mohla přesvědčit velice brzy, stačí se rozhlédnout.



