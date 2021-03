Intel chce změnit způsob označování svých výrobních procesů, jak a proč?

Intel se potýká s výrobní krizí, ve které si ještě nějaký ten pátek pobude. Ještě přinejmenším rok a půl bude trvat (spíše o něco déle), než nastoupí jeho 7nm proces, který je viděn jako srovnatelná alternativa 5nm procesu firmy TSMC. Ta chce přitom ještě letos přijít se svým 4nm procesem N4 a v příštím roce pak se 3nm procesem N3, čili by měla být v každém případě o generaci napřed.

Dle The Oregonian se přitom inženýři Intelu na téměř každé technologické prezentaci mohou "těšit" na otázky ohledně toho, proč tak moc zaostávají ve výrobních technologiích. Jde přitom o dotazy, které jsou založeny právě jen na srovnání čísel, čili se tu staví třeba 14nm proces Intelu proti 7nm procesu firmy TSMC a z pohledu laika zde Intel nemá šanci. Ovšem skutečnost je pochopitelně mnohem složitější a nelze ji vyjádřit jen jedním číslem, když jde o hustotu tranzistorů, jejich rychlost přepínání, ztráty a výdej odpadního tepla či jiné vlastnosti. Není ani divu, že lidé z Intelu jsou unaveni neustálým vysvětlováním toho, že není nanometr jako nanometr.

Nicméně Intel dnes samozřejmě je v nevýhodě a bezesporu ve výrobních technologiích za TSMC (nebo i Samsungem) zaostává, což vytvořilo podhoubí pro prosazení jistých změn, za které bojuje Ann Kelleher, vedoucí Technology Development Team v Hillsboro, který vyvíjí 7nm a 5nm technologie.

Ann Kelleher dle zaměstanců Intelu vypustila do oběhu ve firmě zprávu, dle níž je v plánu změna stylu označování jednotlivých výrobních technologií. Není jasné, kdy se to má stát, přičemž Intel oficiálně odmítl na příslušný dotaz odpovědět. Nevíme tak ani to, jak by měly být jeho procesy označovány a zda se to bude týkat třeba jen těch budoucích, anebo třeba i zpětně 14nm či 10nm technologie.

V podstatě ale nezáleží na tom, jakým způsobem bude Intel své technologie označovat. S největší pravděpodobností ale přestane používat nanometry a v takovém případě už prostě nebude možné dávat vedle sebe jeho a cizí technologie jen na základě označení. Anebo se snad rozhodne si pár nanometrů ubrat? Uvidíme.

Intel by teoreticky mohl o tuto změnu usilovat právě i kvůli tomu, že se dle rozhodnutí svého nového šéfa Pata Gelsingera chystá opět začít vyrábět čipy pro cizí firmy, které by pak logicky namísto něj musely vysvětlovat zase svým zákazníkům, proč vyrábí čipy "podřadným 7nm procesem", když jinde už je k dispozici i 3nm proces.



