Intel Core i9-10850K nabízen s cenou 450 USD

Intel Core i9-10850K byl připraven jako levnější a opravdu jen mírně slaběji taktovaná verze procesoru Core i9-10900K, která se bude reálně prodávat za ceny kolem 450 dolarů. Půjde tak o podstatně levnější odemknutý desetijádrový procesor Intelu, který by se měl už brzy dostat na trh.

Specifikace procesoru Intel Core i9-10850K zveřejněné už dříve zřejmě nelhaly, neboť i nyní se dozvídáme o tom, že má mít prostě a jednoduše o 100 MHz nižší základní takt i turbo oproti Core i9-10900, čili 3,6 až 5,2 GHz. TDP zmíněno nebylo, ale to bude s největší pravděpodobností stejné, tedy 125 W.

Core i9-10900K se přitom na americkém trhu běžně prodává za cenu 549 USD, takže Core i9-10850K by mohl být o cca 40 dolarů levnější, ovšem to se teprve uvidí, až se jeho nabídka rozšíří do více obchodů. Prozatím jde jen o informace z nabídky firmy Digital Storm via Momomo_US a jejího konfigurátoru PC.

Nakonec to ale může skončit i tak, že Core i9-10850K bude určen pouze pro OEM zákazníky, neboť Intel se může obávat toho, že procesoru 10900K odláká zákazníky. Na druhou stranu, vzhledem k nedostatku právě modelu 10900K, a to i u nás, by šlo jistě o vítaný přírůstek do nabídky obchodů a těžko se pak dá mluvit o kanibalizaci trhu v případě produktu, jehož je na něm chronický nedostatek. Intel totiž možná s modelem 10900K trošku přestřelil možnosti 14nm procesu, kvůli čemuž jich nedokáže dostat na trh tolik, kolik by potřeboval a právě to může vyřešit trošku níže taktovaný model 10850K.

