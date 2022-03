Intel Core i9-12900KS už se prodává za 799 USD

Intel Core i9-12900KS je skutečně zcela jiná liga než chystaný Ryzen 7 5800X3D. Oba sice budou usilovat o titul nejvýkonnějšího herního procesoru, ale pokud zvítězí Intel, bude takový procesor stát téměř dvakrát tolik co AMD. Core i9-12900KS už je k dispozici za 799 USD, zatímco Ryzen 7 5800X3D, až přijde na trh 20. dubna, vystřídá na cenové pozici model 5800X, čili bude stát 449 USD.

Ceně novinky od firmy AMD jsme se nedávno věnovali a vyšlo nám, že v našich obchodech lze očekávat Ryzen 7 5800X3D s cenou mezi 12 a 13 tisíci, což bude ovšem plně odpovídat tomu, kolik dnes stojí 12jádrový Ryzen 9 5900X. Core i9-12900KS by v takovém případě měl přijít na částku přes 22 tisíc korun, a půjde tak o zcela jinou ligu, i když oba nové procesory budou přesto usilovat o titul nejvýkonnějšího herního procesoru x86, a z pohledu ceny má tak mnohem lepší výchozí pozici společnost AMD.

Intel by přitom teoreticky také mohl vyslat na trh vysoce taktovaný 8jádrový procesor, ovšem to nemá velký smysl. Je totiž jasné, že pro takový bude potřebovat mimořádně povedené čipy, na nichž by pak musel deaktivovat spíše bezvadně funkční slabá jádra, čímž by nic nezískal. Spíše by jen tratil, neboť takový procesor by pak musel prodávat za mnohem nižší cenu. Čistě osmijádrové čipy Alder Lake-S přitom Intel k dispozici nemá a druhý typ má ve výbavě jen šest silných jader.

Díky Neweggu se můžeme také podívat na specifikace tohoto procesoru, který má mít sice zvýšené TDP na 150W, ale PL2 či MTP není 250W, jak se tvrdilo dříve, ale 241 W, což platí i pro základní model Core i9-12900K/KF. To tedy za předpokladu, že obchod uvádí správné specifikace.

Core i9-12900KS má jinak zvýšené takty jader P i E. Jde ale především o výkonné P (Golden Cove), které budou pracovat na 3,4 až 5,5 GHz (+ 200/300 MHz oproti 12900K) a E (Gracemont) jsou taktovány na 2,5 až 4 GHz (+ 100 MHz). Důležitý je ale pochopitelně celý profil turba, čili to, jaké takty jsou nastaveny při částečné zátěži a jaké bude reálný all core boost. To ukáží až podrobné testy, díky nimž se ukáže, co reálně dostaneme za 210 dolarů navíc (respektive u nás 5 až 6 tisíc navíc) oproti 12900K.

