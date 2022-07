Intel Core i9-13900K by mohl prý dosahovat až 5,8 GHz, 13900KS i 6,0 GHz

Intel chystá nové procesory Core 13. generace řady Raptor Lake. Bude velmi zajímavé sledovat, kam se až dostanou vrcholné modely Core i9-13900K a i9-13900KS. Nyní se totiž objevují zákulisní informace, které napovídají vskutku zajímavé hodnoty. Oba tyto modely by měly být vyráběny 10nm procesem Intel 7 a využívat hybridní architekturu s 8 výkonnými jádry P-Core (Raptor Cove) a 16 úspornými E-Core (Gracemont). Celkově zde tedy bude 24 jader a možnost zpracovat 32 vláken najednou. Hovoří se o 32 MB L2 cache a 36 MB L3 cache. Procesory mají podporovat jak starší paměti DDR4-3200, tak i novější DDR5-5600 ve dvoukanálovém režimu. Najít tu máme také podporu PCIe Gen 5.0 pro GPU i SSD (na čipových sadách řady 700) a integrovaný grafický čip Intel Iris Xe.



Základní takt zatím není znám, nicméně prosakují informace o frekvencích v Boost režimu. i9-13900K by měl na všech jádrech dosahovat 5,4 nebo možná dokonce i 5,5 GHz, nicméně na jednom jádru by to mělo být dokonce 5,8 GHz. TDP (PL1) má být na standardní hodnotě 125 W, v PL2 by mělo jít o 253 W. Ještě o něco dál by se měl dostat i9-13900KS, kde by měla všechna jádra dosahovat až 5,6 GHz. V případě Boostu na jediném jádru se hovoří o historickém milníku a dosažení bariéry 6,0 GHz. Vyšší bude pravděpodobně také TDP (PL1) s hodnotou 150 W. Naopak PL2 by měla zůstat na 253 W. Pokud jde o ceny, u prvního se očekává 600 USD, u druhého 750 USD. K představení má dojít ještě letos.